Convocatoria para la contratación del servicio de limpieza y mantenimiento del aeropuerto de Concordia

El servicio a contratar deberá garantizar altos estándares de calidad en todas las tareas requeridas, que incluyen la limpieza integral del área, corte de césped y remoción de malezas. Los trabajos abarcarán una superficie aproximada de 65 hectáreas, correspondientes al sector operativo del aeropuerto.

Desde el organismo se destacó a 7Paginas que resulta fundamental que el proveedor seleccionado cuente con experiencia comprobable y capacidad técnica, a fin de asegurar la correcta prestación del servicio y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego.

El retiro del pliego de bases y condiciones podrá realizarse en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, ubicada en Mitre Nº 76, Planta Baja, en días hábiles, en el horario de 7:00 a 13:00 horas.

La apertura de las ofertas está prevista para el 4 de febrero de 2026, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Compras y Suministros del municipio.

Para mayor información, los interesados deberán dirigirse mediante nota a la mencionada Dirección, comunicándose al teléfono 429-1300, internos 162 y 163, o vía correo electrónico a proveedores@concordia.gob.ar

Además, el pliego de bases y condiciones puede consultarse y descargarse a través del sitio web oficial del municipio, en el siguiente enlace:

https://www.concordia.gob.ar/noticias/compras/licitación-pública-nº-012026-–-edaac