Cooperativa Eléctrica de Concordia: energía solar, tecnología de vanguardia y nueva identidad institucional

Energía solar en la sede central

La cooperativa anunció la instalación de 117 paneles solares fotovoltaicos sobre los techos de la sede de Central N°1, en lo que constituye una experiencia piloto destinada a ser replicada en otras dependencias.

Según lo indicado a 7Paginas, la energía generada será inyectada a la red de distribución local, reforzando la estrategia de sostenibilidad, eficiencia energética y diversificación de fuentes.

Drones para el monitoreo de redes

En el marco de la incorporación de tecnología de última generación, la cooperativa sumó un drone especializado para la inspección de redes de media tensión, subestaciones y componentes asociados.

Este equipo permitirá realizar:

Inspecciones visuales.

Análisis de distancia de conductores.

Control de la vegetación.

Inspecciones termográficas para detectar anomalías.

La utilización de esta herramienta reducirá costos operativos y garantizará mayor estabilidad y confiabilidad en el suministro eléctrico.

Un nuevo logo para una nueva etapa

En línea con su visión de futuro, la cooperativa presentó su nuevo logotipo institucional, que busca unificar la identidad visual de todas sus áreas de servicio.

“El rediseño simboliza nuestra evolución como institución y el compromiso de brindar un servicio de calidad, innovador y cercano a los asociados, tal como lo soñaron nuestros fundadores”, destacaron desde la entidad.

Servicios digitales y atención virtual

La cooperativa también recordó las herramientas disponibles para los asociados:

Oficina virtual (www.coopelec.com.ar) para gestionar facturas, reclamos y planes de pago.

Atención vía WhatsApp (345 407-7552) para reclamos y consultas.

Videollamadas (345 407-7559) para gestión de cobros.

Biblioteca Julio Serebrinsky: educación y cultura

La institución continúa fortaleciendo su rol social a través de la Biblioteca “Julio Serebrinsky”, que ofrece una amplia gama de cursos y talleres. Entre las nuevas propuestas figuran:

Inteligencia Artificial.

Diseño web.

Programación y robótica.

Innovación en herramientas educativas.

Gestión de celulares.

Ajedrez.

Además, siguen vigentes los cursos tradicionales de inglés, informática, guitarra, canto, danzas folklóricas y talleres culturales.

Con estos avances, la Cooperativa Eléctrica de Concordia se consolida como una de las instituciones de vanguardia de la región, con una mirada hacia el futuro pero fiel a sus orígenes.