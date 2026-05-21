Cooperativa Eléctrica de Concordia pide «paciencia» ante la masiva demanda para el nuevo servicio de TV en Alta Definición

El lanzamiento del nuevo servicio de televisión en alta definición (HD) por parte de la Cooperativa Eléctrica de Concordia ha generado una enorme expectativa en la comunidad. Ante lo que calificaron como un «aluvión de solicitudes», desde la entidad de calle Espino emitieron un comunicado oficial dirigido a sus asociados para explicar cómo se está desarrollando el operativo de inscripción y pedir colaboración con los tiempos de atención.

Según informaron desde Concordia Cooperativa a 7Paginas, los equipos administrativos y técnicos se encuentran trabajando a destajo, priorizando de manera absoluta los requerimientos de los usuarios de nuestra ciudad. Sin embargo, el gran volumen de interesados ha provocado que las gestiones demanden más minutos de lo previsto.

Atención personalizada y configuración técnica

El motivo de las demoras, según explicaron desde la institución, radica en el tipo de soporte que se le brinda a cada asociado que se acerca a tramitar el alta de la TV digital. Lejos de ser un trámite meramente administrativo, el proceso busca garantizar que el usuario se lleve una solución integral.

«Para garantizar la calidad de atención y un correcto asesoramiento técnico, los tiempos de espera pueden ser mayores a los habituales, puesto que, en algunos casos, como la atención también es personalizada, a las personas que requieren orientación se les asiste con la realización de la configuración y cualquier otro requerimiento», señalaron desde la Cooperativa.

En ese sentido, remarcaron que prefieren postergar la velocidad en pos de la efectividad: «Nos estamos tomando el tiempo necesario con cada usuario para asegurar que el servicio quede perfecto en cada hogar».

Agradecimiento a la comunidad

Finalmente, las autoridades de la Cooperativa Eléctrica agradecieron «profundamente la comprensión y paciencia» de los vecinos de Concordia mientras se normaliza el flujo de atención y se trabaja de manera interna para optimizar los recursos, con el objetivo de brindar la mejor experiencia tecnológica posible a los hogares asociados.