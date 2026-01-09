Coordinan acciones para la tercera edad y la economía social en Concordia

Segun lo informado a 7Paginas, durante el encuentro se avanzó en la planificación de talleres y capacitaciones conjuntas, que serán desarrolladas de manera articulada entre ambas instituciones, promoviendo espacios de formación, inclusión y participación comunitaria para distintos sectores de la población.

De la reunión participaron Ariel Gorostegui, director de Cooperativismo y Asociativismo, y Gladys Portugal, jefa del Departamento de la Tercera Edad, por parte del municipio; mientras que en representación del IAPSER estuvieron presentes Alberto Zadoyko, asesor del organismo, y Julia Marcolini, encargada del IAPSER Concordia.

En este marco, se informó además que ambas instituciones se encuentran trabajando de manera conjunta en la organización de un evento de alcance provincial que se realizará en la ciudad de Concordia durante el año 2026. La iniciativa replicará una experiencia desarrollada el año pasado en la ciudad de Paraná, vinculada a la promoción del bienestar integral y la salud emocional, en articulación con distintos organismos e instituciones.

Al respecto, Alberto Zadoyko señaló que “este trabajo conjunto nos permite planificar acciones sostenidas en el tiempo y ampliar el alcance de propuestas que tienen un impacto positivo en la comunidad”.

Por su parte, Ariel Gorostegui destacó que “la articulación entre instituciones es clave para fortalecer el trabajo territorial, acompañar a las personas mayores y promover la economía social como una herramienta fundamental para el desarrollo comunitario”.

Finalmente, se remarcó que esta agenda conjunta forma parte de una estrategia integral orientada a consolidar políticas públicas inclusivas y a fortalecer el entramado social en la ciudad de Concordia.