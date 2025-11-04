Copa de la Liga +35: con el federaense “Pepo” Saucedo, Estudiantes goleó a Quilmes y se metió en los playoffs

Con una sólida actuación colectiva y el aporte del jugador federense “Pepo” Saucedo, el “Pincha” aseguró su clasificación y ahora espera conocer a su próximo rival, que saldrá del cruce entre River Plate y Racing Club de Avellaneda.

Según el reglamento del torneo, el mejor posicionado en la tabla definirá la serie, por lo que Estudiantes aguarda con expectativa el resultado del partido entre Vélez y Lanús, que completará el grupo.

En la otra llave, durante la jornada del lunes, Independiente cayó 2 a 0 frente a Argentinos Juniors, resultado que le permitió al “Bicho” meterse también entre los clasificados a la siguiente fase.

Consultado por 7Paginas, “Pepo” Saucedo expresó, “Cualquiera de los dos rivales será una final anticipada, porque se juega a un solo partido. Estamos mentalizados y con muchas ganas de seguir peleando arriba”.

El torneo Primera +35 reúne a reconocidas figuras del fútbol argentino, muchas de ellas exprofesionales, y promete un cierre apasionante, donde todos buscan levantar el trofeo y volver a gritar campeón.