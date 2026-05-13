Corazones solidarios en Concordia: Enzo y Santiago, los jóvenes que cocinan para quienes más lo necesitan

Lo que empezó como un proyecto pequeño, hoy se transforma en una red de solidaridad que busca extenderse por diferentes puntos de la ciudad.

De la copa de leche a la olla popular

El camino solidario de estos jóvenes no es nuevo. En diálogo con 7Páginas, Enzo relató que la iniciativa dio sus primeros pasos el año pasado: “Con mi amigo Santiago habíamos hecho algunas chocolatadas para los chicos del barrio, pero después se nos hizo difícil juntar los insumos para seguir con esa copa de leche”.

Sin embargo, el deseo de ayudar persistió y este año decidieron redoblar la apuesta. “Surgió la idea de hacer ollas con comida. Al principio teníamos temor de no conseguir los alimentos suficientes, pero nos largamos y, gracias a Dios, la gente nos ayudó. Ya pudimos cocinar en los barrios La Arrocera y en la Carretera La Cruz”, explicó con entusiasmo.

Una logística basada en la comunidad

La metodología de trabajo de Enzo y Santiago es sencilla pero requiere de un gran esfuerzo semanal:

Durante la semana: Se encargan de recolectar donaciones de alimentos, verduras y carnes a través de contactos y redes sociales.

Fines de semana: Se trasladan a un barrio específico para cocinar y entregar las viandas.

“La idea es seguir haciendo esto por distintos barrios para que cualquier persona pueda ir a buscar su comida. No tenemos problema de ir a cualquier lugar, solo necesitamos coordinar con referentes de los barrios más carenciados para poder hacer base ahí y cocinar”, detalló Enzo.

Cómo colaborar

Para que esta loable tarea no se detenga, la colaboración de los vecinos es fundamental. Los jóvenes reciben donaciones de verduras, alimentos no perecederos y todo aquello que pueda sumar a la olla.

Aunque por el momento no tienen un nombre formal para la agrupación, quienes deseen sumarse o aportar donaciones pueden contactarlos directamente:

Facebook: [Enzo Lezcano]

Teléfono/WhatsApp: 345 4169197

“Recibimos bastante ayuda de amigos por las redes, y solo necesitamos eso para seguir ayudando a los que menos tienen”, concluyó el joven, reafirmando un compromiso que, en tiempos difíciles, se vuelve indispensable.

Fuente: Redacción 7Páginas.