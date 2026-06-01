Corrupción más grande en Entre Ríos: los políticos que se patinaron 53 millones de dólares y la lista de perejiles en la causa contratos “Truchos”

La causa judicial conocida mediáticamente como «Contratos Truchos» —y cuyas recientes derivaciones e investigaciones complementarias ya son denominadas en los pasillos de tribunales como «Contratos II»— expone los detalles del que se perfila como el mayor emblema de corrupción institucional en la historia de Entre Ríos. La pesquisa, que analiza un desfalco calculado en 53 millones de dólares extraídos de las arcas públicas provinciales entre los años 2008 y 2018, devela un sofisticado engranaje de recaudación política que funcionaba de manera coordinada y con un reparto preestablecido de los recursos estatales.
Lejos de tratarse de maniobras aisladas perpetradas por empleados administrativos menores, el cúmulo de pruebas recolectadas desarma esa hipótesis. Los contratos en rigor existían, se confeccionaban con los canales correspondientes y contaban con la documentación respaldatoria requerida. La maniobra ilícita se ejecutaba al momento del cobro: los operadores políticos y las autoridades se quedaban con el grueso del dinero (en ocasiones entre el 70% y el 80% del total de las remuneraciones), dejando a los titulares formales de los contratos con un porcentaje mínimo a cambio de prestar sus nombres.
El «Modus Operandi» y la distribución del presupuesto
De acuerdo con los elementos que componen la investigación criminal, el esquema de distribución del dinero extraído seguía una lógica piramidal estrictamente ligada al peso político y a las jerarquías de la Legislatura provincial:
Eslabón Superior: Los acuerdos internos determinaban que un alto porcentaje fijo del presupuesto global destinado a contrataciones de personal quedaba bajo la órbita directa de los presidentes de ambas Cámaras.
Eslabón Intermedio: El saldo remanente se distribuía entre los diferentes presidentes de bloque de las bancadas políticas.
Eslabón de Base: Los jefes de bloque repartían, a su vez, los cupos y montos entre los legisladores de su espacio. Esta asignación final se realizaba según criterios específicos: la relevancia territorial del legislador, su peso específico en el electorado o su impronta política en la estructura partidaria provincial.
Para la opinión pública y los investigadores, resulta inverosímil sostener que figuras centrales del poder político provincial de las últimas décadas —tales como José Ángel Allende, Sergio Urribarri, Adán Bahl, Aldo Ballestena, José Ángel Lauritto o María Laura Stratta— ignoraran este desvío millonario y que las máximas autoridades hubieran sido engañadas por eslabones menores encargados de tareas de maestranza o mandados administrativos. Las firmas y autorizaciones de las presidencias de las Cámaras avalaron formalmente cada uno de los expedientes.
Custodia y control: Las funciones de Diez y Otegui
La hipótesis de un esquema de cobertura mutua e interna cobra fuerza al analizar el derrotero administrativo de hombres de extrema confianza de los vicegobernadores de turno.
En la gestión de José Ángel Lauritto al frente del Senado, se resalta la incorporación de Néstor Diez, un funcionario traído especialmente desde Concepción del Uruguay para ocupar el cargo de subdirector de administración. De acuerdo con los investigadores, Diez funcionaba estratégicamente como los «ojos y oídos» de la conducción política del cuerpo, con la misión explícita de supervisar los movimientos contables, incluyendo la labor del entonces director de administración, Juan Domingo Orabona.
Un esquema análogo se replicó durante el mandato de María Laura Stratta en la Vicegobernación. Stratta nombró en la dirección administrativa del Senado a José María Otegui, un hombre de su círculo íntimo oriundo de Victoria. La controversia institucional se profundizó al término de la gestión: Otegui fue designado formalmente en la Fiscalía Nº 6 del Tribunal de Cuentas de la Provincia, precisamente el área técnica responsable de auditar, controlar y visar las contrataciones y erogaciones realizadas previamente por la propia Cámara de Senadores. De este modo, el funcionario pasó de gestionar los fondos de la administración de Stratta a convertirse en el auditor encargado de revisar la legalidad de sus propios actos administrativos.
Alertas tempranas y el detonante en los cajeros automáticos
Este entramado delictivo registra antecedentes que fueron desatendidos durante años por las órbitas de control. Durante los años 2015, 2016 y 2017 se presentaron denuncias aisladas de personas contratadas que manifestaban que intermediarios les sustraían hasta el 80% de sus sueldos. Sin embargo, aquellas primeras actuaciones judiciales no prosperaron en los tribunales y los plazos procesales terminaron prescribiendo, alimentando la sospecha de una parálisis selectiva en la corporación judicial bajo la premisa de que un avance profundo comprometería a la dirigencia de todos los signos políticos.
Incluso en el año 2021, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictó el sobreseimiento de un imputado en una causa paralela de contratos en la oficina del ex diputado Ricardo Troncoso, tras determinar que el Ministerio Público Fiscal (MPF) había dilatado los plazos de investigación de manera injustificada, una irregularidad temporal que no fue advertida a tiempo por el Juez de Garantías ni por el Tribunal de Juicios y Apelaciones. Dicho expediente se había iniciado en septiembre de 2018 a raíz de la denuncia de un exempleado, Carlos Cozzi, quien acusó que le retenían el 70% de sus haberes.
No obstante, el verdadero quiebre de la matriz sistémica ocurrió el 20 de septiembre de 2018. Esa jornada, en la sucursal del Nuevo Banco de Entre Ríos ubicada en la intersección de las calles Avenida Ramírez y Don Bosco de la ciudad de Paraná, la Policía de Entre Ríos detectó movimientos inusuales y reiterados en los cajeros automáticos. En el lugar fueron sorprendidos en flagrancia Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo, entre otros operadores, portando decenas de tarjetas de débito pertenecientes a terceras personas (falsos contratados) con las cuales realizaban retiros masivos de dinero en efectivo. Ese operativo policial constituyó el puntapié inicial de la megacausa.
Situación procesal y el desfile de testigos para el juicio
En la actualidad, la causa central avanza bajo el control de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, quien convalidó las reformulaciones de los hechos presentadas por los fiscales de la unidad fiscal de coordinación, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. Durante las últimas audiencias del proceso de remisión a juicio, el MPF exhibió las copias de los 770 contratos bajo sospecha, los cuales habían sido auditados y dados de baja en el inicio de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.
El proceso cuenta al día de hoy con 18 imputados principales de la estructura operativa, luego de que un total de 12 acusados menores lograran acceder al beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation). Con miras al futuro juicio oral y público, la Fiscalía ya aportó una extensa lista de testigos clave, cuya citación transformará las audiencias en un desfile institucional de exfuncionarios y referentes del poder entrerriano. Entre los nombres de la nómina se destacan:
El exvicegobernador y exintendente de Paraná, Adán Bahl.
Los exsenadores nacionales, Sigrid Kunath y Pedro Guastavino.
Las autoridades contables del ámbito legislativo, Federico Tomas, Aurelio Miraglio, Claudia Kelly, Juan Domingo Orabona y Rodrigo Andrés Zabala.
Los exsecretarios de las cámaras legislativas, Natalio Gerdau y Nicolás Piernini.
Directivos del Nuevo Banco de Entre Ríos, representantes de las firmas ENERSA y Pilay, y altos inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).
La prueba del doble cobro: 256 nombres bajo la lupa
El dato más contundente aportado por los peritajes informáticos y contables de la Fiscalía determinó que, al entrecruzar los padrones de personal de ambos cuerpos legislativos, se detectaron 256 personas que figuraban de manera simultánea con contratos activos en la Cámara de Senadores (HSER) y en la Cámara de Diputados (HCDER), percibiendo de forma ilegal dobles remuneraciones del erario público.
El universo total analizado arrojó un listado de 552 nombres en el Senado y 452 nombres en la Cámara de Diputados, conformando un total de 1.004 registros, de los cuales una cuarta parte se encontraba duplicada.
A continuación, se publica la nómina oficial y completa de las 256 personas identificadas en el expediente judicial por registrar doble contratación simultánea en la Legislatura de Entre Ríos:
ABASTO, Georgina Maria José – D.N.I. Nº 34.004.835
ABASTO, Raúl Oscar – D.N.I. Nº 14.195.422
ALARCON, Marina Carina – D.N.I. Nº 26.657.447
ALBORNOZ, Graciela Beatriz – D.N.I. Nº 12.875.059
ALBORNOZ, María Julia – D.N.I. Nº 23.327.917
ALCEIBA, Fernando Martín – D.N.I. Nº 26.974.755
ALEM, Fernanda Andrea – D.N.I. Nº 22.093.003
ALVAREZ, María Emilia – D.N.I. Nº 34.208.528
ALVAREZ, María Macarena – D.N.I. Nº 39.851.688
ALVAREZ, María Victoria – D.N.I. Nº 28.718.349
ANGELINI, José Fabián – D.N.I. Nº 18.232.842
ANTIVERO, Ricardo Antonio – D.N.I. Nº 23.518.297
ANTONIO SCHMIDT, Priscila E. – D.N.I. Nº 42.102.392
ARIAS, Lucrecia Elin – D.N.I. Nº 25.109.919
ARIAS, Paola Valeria – D.N.I. Nº 27.604.425
ARIZONO, Miguel Alejandro – D.N.I. Nº 17.519.243
BACH, Mauricio Javier – D.N.I. Nº 23.702.731
BAIA, Ana Cintia – D.N.I. Nº 25.437.373
BAIA, María Lorena – D.N.I. Nº 24.301.996
BALCAZA, Martha Graciela – D.N.I. Nº 11.733.911
BALCAZA, Mirna Dalila – D.N.I. Nº 26.657.370
BALLADARES, Jorge Pablo – D.N.I. Nº 29.853.864
BALMACEDA, David Carlos Agustín – D.N.I. Nº 33.774.241
BALMACEDA, Luis David – D.N.I. Nº 16.488.599
BARBERO, Mario Alberto – D.N.I. Nº 14.195.143
BARBERO, Omar Atilio – D.N.I. Nº 14.195.405
BARCOS, María Virginia – D.N.I. Nº 25.565.340
BARON MARTINEZ, Eduardo Jesús – D.N.I. Nº 38.487.352
BARON, Delia Mercedes Leticia – D.N.I. Nº 14.945.367
BARRETO, Martín Hernán – D.N.I. Nº 27.235.346
BARRIOS, Ramón Alejandro – D.N.I. Nº 24.542.441
BEBER, María Laura – D.N.I. Nº 25.565.414
BEBER, Nicolás – D.N.I. Nº 31.782.164
BECKMAN, Flavia Marcela – D.N.I. Nº 25.109.529
BECKMAN, Juan Salvador – D.N.I. Nº 21.411.332
BELMONTE, Ivana Azucena – D.N.I. Nº 30.224.237
BELMONTE, José Luis – D.N.I. Nº 17.519.467
BELMONTE, Patricia Paola – D.N.I. Nº 25.961.854
BELTRAMELLI, Gisela Vanina – D.N.I. Nº 29.432.228
BENITEZ, Leonor Estela Verónica – D.N.I. Nº 25.437.382
BENITEZ, Rocío Marianela – D.N.I. Nº 36.524.305
BERDUM, Fátima Pamela – D.N.I. Nº 33.774.250
BERDUN, Silvina Antonella – D.N.I. Nº 34.004.935
BILBAO, Alfredo – D.N.I. Nº 16.031.579
BORINI, Jennifer Guadalupe – D.N.I. Nº 37.576.435
BRESSAN, Georgina María Grisel – D.N.I. Nº 32.289.432
BURGARDT, Rogelio Matías – D.N.I. Nº 32.709.914
BUSTAMANTE, Héctor Ramón – D.N.I. Nº 24.301.696
CABROL, Gustavo Andrés – D.N.I. Nº 24.161.761
CACERES, Alexandra Joana Leonela – D.N.I. Nº 38.487.354
CACERES, Dulce Antonella – D.N.I. Nº 39.851.684
CACERES GOMEZ, Jésica Daniela – D.N.I. Nº 34.331.391
CAINO, Verónica – D.N.I. Nº 24.743.513
CAMPOS, Hernán David – D.N.I. Nº 29.853.649
CANO, Abel Eduardo – D.N.I. Nº 16.711.161
CARIOLICHI, Leticia Sara – D.N.I. Nº 24.743.766
CASERES, Liliana Guadalupe – D.N.I. Nº 22.923.639
CASTILLO, José Nicolás – D.N.I. Nº 32.428.232
CELIO, Eduardo Nicolás – D.N.I. Nº 32.709.939
CENTURION, Eugenia Carolina – D.N.I. Nº 35.207.243
CEPARO, Alexis Ramón – D.N.I. Nº 33.568.614
CERRUDO, Claudia María – D.N.I. Nº 20.301.554
CERRUDO, Patricia Raquel – D.N.I. Nº 22.093.076
CERSOFIOS, María Cecilia – D.N.I. Nº 30.224.283
CHAIRES, Sebastián Exequiel – D.N.I. Nº 34.819.516
CHIAVON, Adrián Ismael – D.N.I. Nº 31.603.587
CIBAU, Olga Rogelia – D.N.I. Nº 13.918.411
CLAVERIA, Claudio Javier – D.N.I. Nº 24.301.782
CLAVERIA, Roberto Cristian – D.N.I. Nº 26.657.406
CLAVERIA, Roberto Fernando – D.N.I. Nº 16.141.743
CLEMENT, Juan Marcos – D.N.I. Nº 36.216.709
CLEMENT, Victoria Estefanía – D.N.I. Nº 34.819.504
CONTRERAS, Magalí Marcela – D.N.I. Nº 32.051.815
CORONA, Teresa Beatriz – D.N.I. Nº 14.654.425
CUATRIN, Andrés Guillermo – D.N.I. Nº 29.432.222
CUATRIN, Ivana Lorena – D.N.I. Nº 26.657.481
CUATRIN, Nicolás Fernando – D.N.I. Nº 32.709.843
CUESTA, Viviana Raquel – D.N.I. Nº 18.156.401
CUSCUETA, Raúl Enrique – D.N.I. Nº 13.125.127
DALMASSO, Lucía Clarisa – D.N.I. Nº 34.004.816
DE ASIS, Blanca Ester – D.N.I. Nº 14.195.109
DE LAUDO, Ulises Diego Germán – D.N.I. Nº 24.301.884
DE LOS SANTOS, Gustavo Fabián – D.N.I. Nº 24.743.684
DE MAURICIO, María Belén – D.N.I. Nº 28.718.337
DEABATO, José Ubaldo – D.N.I. Nº 17.159.430
DEABATO, María Ivana – D.N.I. Nº 28.025.213
DEABATO, Maximiliano José – D.N.I. Nº 33.201.378
DEABATO, Noelia Elizabeth – D.N.I. Nº 30.730.822
DEHAN, Emiliano – D.N.I. Nº 36.216.591
DEHAN, Leonardo Fabián – D.N.I. Nº 28.718.143
DEILOFF, Mario Martín – D.N.I. Nº 32.051.812
DEMARIA, Mariela Edith – D.N.I. Nº 23.327.915
DEMARTIN, Alejandro Bautista – D.N.I. Nº 16.711.233
DEMARTIN, Andrea Noemí Beatriz – D.N.I. Nº 24.301.554
DEMARTIN, Aníbal Marcos – D.N.I. Nº 16.031.547
DEMARTIN, Marcos Juan Aníbal – D.N.I. Nº 37.576.516
DEMARTIN ZANDOMENI, Camila Noemí – D.N.I. Nº 42.102.327
DI LUDOVICO, Fiorella Natalí – D.N.I. Nº 35.495.694
DIAZ, Jésica María Del Luján – D.N.I. Nº 33.568.520
DIAZ, Liliana Silvia – D.N.I. Nº 16.488.665
DIAZ, Sandra Mariela Guadalupe – D.N.I. Nº 22.253.945
DIAZ, Sergio Maximiliano – D.N.I. Nº 27.235.347
DIAZ, Verónica Jaqueline – D.N.I. Nº 31.144.385
DIECI, Alicia Graciela – D.N.I. Nº 16.924.970
DOMINGUEZ, María Carolina – D.N.I. Nº 34.208.649
DUFOUR, Adrián Mariano – D.N.I. Nº 28.917.433
EMERI, Alejandra Cecilia – D.N.I. Nº 26.657.348
ESCALADA, Camila María Florencia – D.N.I. Nº 39.191.731
ESCALADA, Carolina Elizabeth – D.N.I. Nº 29.853.763
ESCALADA, Emilce Eliana – D.N.I. Nº 32.428.169
ESCALADA, Gabriela Vanina – D.N.I. Nº 25.109.957
ESCALADA, Nancy Rocío – D.N.I. Nº 26.046.242
ESCALADA, Rubén Fabián – D.N.I. Nº 18.156.407
ESCALADA, Sofía Pierina – D.N.I. Nº 42.102.341
ESPELETA, Lidia Francisca – D.N.I. Nº 11.411.394
ESPÍNDOLA, Carina Noemí – D.N.I. Nº 25.961.802
ETCHEVERRY, Liliana Griselda – D.N.I. Nº 18.067.828
FAGGIONATTO, Carlos Alberto – D.N.I. Nº 13.567.839
FALICO, Mirta Beatriz – D.N.I. Nº 13.918.423
FÁLICO, Osvaldo Aníbal – D.N.I. Nº 13.125.138
FARIAS VOLPE, Gisela Viviana – D.N.I. Nº 27.235.437
FAURE, Roberto Ariel – D.N.I. Nº 24.301.621
FERNANDEZ, Carlos Ariel – D.N.I. Nº 23.327.914
FERNANDEZ, Rodrigo Ramón – D.N.I. Nº 34.004.819
FERRARI MUÑOZ, Geraldina Leonela – D.N.I. Nº 37.576.447
FERREYRA, Alejandro Rubén – D.N.I. Nº 23.702.730
FERREYRA, Silvia Patricia – D.N.I. Nº 23.518.252
FESER, María Liliana – D.N.I. Nº 23.327.940
FLORES, Nélida Eva – D.N.I. Nº 16.924.975
FONTANA, Mirta Lucrecia – D.N.I. Nº 14.195.407
FRANCISCONI, Facundo Nicolás – D.N.I. Nº 36.524.385
FREZZIA, Ivana Marianela – D.N.I. Nº 30.224.238
GALLI, Irene Marcela – D.N.I. Nº 20.301.551
GARBARINO, Emanuel Ignacio – D.N.I. Nº 30.730.825
GARCÍA, Carlos Ramón – D.N.I. Nº 17.781.939
GARCÍA, Estela Beatriz – D.N.I. Nº 14.654.439
GAUNA, María Emilia – D.N.I. Nº 33.774.208
GETTIG, Ofelia – D.N.I. Nº 14.195.409
GILES RETAMAR, Luciano Emmanuel – D.N.I. Nº 34.208.534
GIMENEZ, Ángela Beatriz – D.N.I. Nº 23.518.243
GIMENEZ, Cristian Eduardo – D.N.I. Nº 25.109.914
GIMENEZ, Malvina Guadalupe – D.N.I. Nº 27.604.422
GIRAUDI, Fernando Luis Miguel – D.N.I. Nº 32.709.917
GIUSTI DIAZ, Víctor Hugo – D.N.I. Nº 17.519.435
GODI, Silvia Analía – D.N.I. Nº 20.612.396
GOMEZ, Cristian Ariel – D.N.I. Nº 28.025.247
GOMEZ, Fabiana Alejandra Ramona – D.N.I. Nº 24.301.734
GOMEZ, Héctor Ramón – D.N.I. Nº 16.711.238
GOMEZ, Lisandro Emanuel – D.N.I. Nº 32.709.847
GOMEZ, Mara Elizabeth – D.N.I. Nº 27.235.402
GOMEZ, Mariana Ayelén – D.N.I. Nº 36.216.702
GOMEZ, Roberto Eduardo – D.N.I. Nº 17.159.447
GOMEZ, Sandra Elizabeth – D.N.I. Nº 23.126.314
GONZALEZ, Armando Cristian – D.N.I. Nº 25.109.522
GONZALEZ, Emiliano Hernán – D.N.I. Nº 33.201.312
GONZALEZ, Víctor Abel – D.N.I. Nº 17.781.916
GRANDOLI, Alicia Ramona – D.N.I. Nº 16.488.583
GRANDOLIO, Gisela María del Valle – D.N.I. Nº 29.853.640
GRANDOLIO, Lorena María del Luján – D.N.I. Nº 27.235.342
GRASSELLI, Omar Reinaldo – D.N.I. Nº 13.918.422
HASENAUER, Gustavo David – D.N.I. Nº 28.025.216
HERNANDEZ, Germán Exequiel – D.N.I. Nº 34.004.939
HERRLEIN, Leonidas Emanuel – D.N.I. Nº 35.207.247
HIRSCHFELD, Cristhian Emmanuel – D.N.I. Nº 34.819.514
ILARDO, Gustavo José – D.N.I. Nº 20.301.550
ITHURRALDE, Juan Cruz – D.N.I. Nº 33.568.616
JUAREZ RONCONI, María Belén – D.N.I. Nº 30.730.835
KAP, Orlando Fabián – D.N.I. Nº 22.093.004
KIHN, Anabella Rocío – D.N.I. Nº 38.487.350
KRAPP, Guido Daniel – D.N.I. Nº 30.224.232
KRAWEZUC, Daniela Judit – D.N.I. Nº 31.603.522
LARRONDO, Carmen Beatriz – D.N.I. Nº 14.945.334
LARRONDO, María Fernanda – D.N.I. Nº 23.702.735
LARRONDO, María Virginia – D.N.I. Nº 25.109.916
LARRONDO TABO, Juan Manuel – D.N.I. Nº 36.216.711
LARRONDO TABO, Marcos Valentín – D.N.I. Nº 40.548.337
LEDESMA, Adrián Rubén Jesús – D.N.I. Nº 28.718.342
LEDESMA, César Emanuel – D.N.I. Nº 31.782.162
LEDESMA, Eliana Laura del Luján – D.N.I. Nº 31.603.585
LEDESMA, Stella Maris – D.N.I. Nº 18.067.842
LEDESMA, Viviana Beatriz – D.N.I. Nº 22.253.916
LEITES, María Andrea – D.N.I. Nº 25.437.370
LEIVA, Flavia Guadalupe – D.N.I. Nº 35.207.240
LEIVA, Gloria Rosana – D.N.I. Nº 22.253.942
LEIVA, María Carolina – D.N.I. Nº 28.917.422
LESCANO, Rolando Fabricio – D.N.I. Nº 29.432.235
LINARES, Pedro Gerardo – D.N.I. Nº 14.654.407
LIVONI, Angélica Adriana – D.N.I. Nº 20.612.394
LOPEZ, Romina Fernanda – D.N.I. Nº 33.774.240
LORENZATO, Carmelo Argentino – D.N.I. Nº 11.411.391
LUCHINI, María Sol – D.N.I. Nº 33.201.373
LUI, María Angélica – D.N.I. Nº 13.567.847
LUNA, Beltrán Mariano – D.N.I. Nº 33.568.514
LUNA, Daniela Agustina – D.N.I. Nº 41.341.396
LUNA, Germán Alfredo – D.N.I. Nº 26.046.239
LUNA, Hugo Américo – D.N.I. Nº 14.945.342
LUNA, Urbano Darío – D.N.I. Nº 24.542.443
LUQUE, Hugo Antonio – D.N.I. Nº 16.141.734
LUQUEZ, Ricardo José Fabián – D.N.I. Nº 21.411.334
LUTTE, Juan Ramón – D.N.I. Nº 16.141.742
MACHADO, Lorena Verónica – D.N.I. Nº 26.046.241
MACHELLO, Lucy Nora – D.N.I. Nº 11.733.913
MAMONDES, Iara – D.N.I. Nº 42.614.394
MANAVELLA, Otilia Matilde – D.N.I. Nº 12.875.051
MANAVELLA, Susana Mercedes – D.N.I. Nº 13.125.131
MANDIROLA, María Evangelina – D.N.I. Nº 26.974.752
MANGONA, Analía Roxana – D.N.I. Nº 25.961.851
MANGONA, Brian Nahuel – D.N.I. Nº 39.191.734
MANGONA, Javier Hernando – D.N.I. Nº 27.604.414
MANGONA, Vicente Oscar – D.N.I. Nº 16.031.571
MANSILLA, María José – D.N.I. Nº 34.331.396
MANSILLA, Renato Jesús – D.N.I. Nº 36.524.302
MANSILLA, Silvia Liliana – D.N.I. Nº 22.923.635
MARECHAL, Luis Alberto – D.N.I. Nº 17.519.241
MAROTE, Juan Domingo – D.N.I. Nº 12.316.591
MARTINEZ, Asunción – D.N.I. Nº 11.411.396
MARTINEZ, Cintia Romina – D.N.I. Nº 30.224.235
MARTINEZ, Cristian Andrés – D.N.I. Nº 26.974.761
MARTINEZ, Daniel Rubén – D.N.I. Nº 17.781.935
MARTINEZ, Elsa Argentina – D.N.I. Nº 12.316.571
MARTINEZ, Federico Ángel Gabriel – D.N.I. Nº 35.495.641
MARTINEZ, Gustavo – D.N.I. Nº 24.542.447
MARTINEZ, Gustavo Andrés – D.N.I. Nº 29.432.225
MARTINEZ, Irene Raquel – D.N.I. Nº 14.654.437
MARTINEZ, Lorena María Del Luján – D.N.I. Nº 28.025.241
MARTINEZ, Luciana Cecilia – D.N.I. Nº 32.289.447
MARTINEZ, Norberto Armando – D.N.I. Nº 16.711.162
MARTINEZ, Pablo Martín – D.N.I. Nº 31.603.516
MARTINEZ, Pedro Aniceto – D.N.I. Nº 13.567.842
MARTINEZ, Rocío Belén – D.N.I. Nº 37.121.394
MARTINEZ, Rocío Stella Maris – D.N.I. Nº 34.819.522
MARTINEZ ZARATE, Dennis Iván – D.N.I. Nº 35.207.242
MARUZKA, Sonia Mabel – D.N.I. Nº 20.612.391
MASTRACHIO, Dante Gonzalo Ramón – D.N.I. Nº 34.004.914
MASTRACHIO, Yolanda Raquel – D.N.I. Nº 12.316.576
MENA, Hugo Rubén – D.N.I. Nº 17.519.462
MENA GIOVENI, María Jazmín – D.N.I. Nº 41.341.391
MENA GIOVENI, Viviana Giselle – D.N.I. Nº 33.201.314
MENDOZA, Nidia Guadalupe – D.N.I. Nº 23.126.316
MENDOZA, Otilia Viviana – D.N.I. Nº 24.161.763
MINETTI, Isabel Noemí – D.N.I. Nº 16.141.747
MIRAGLIO, Marianela Soledad – D.N.I. Nº 33.568.612
MOLINA, Vanina María Sol – D.N.I. Nº 32.428.242
MONGIARDO, Valeria Luján – D.N.I. Nº 31.782.169
MONTAÑANA, Héctor Eduardo – D.N.I. Nº 16.488.649
MONZON, Fabiana Teresa – D.N.I. Nº 24.743.763
MONZON, María Vanesa – D.N.I. Nº 28.718.147
MOREIRA, Sandra Mariela – D.N.I. Nº 22.093.071
MOREL, María Florencia – D.N.I. Nº 36.216.596
MUTEVERRÍA, Gabriel Gastón – D.N.I. Nº 31.144.373
MUTEVERRÍA, Gabriela Alejandra – D.N.I. Nº 29.853.862
NARVAEZ, Carina Noemí – D.N.I. Nº 27.604.416
NEBEL, Melissa Elizabeth – D.N.I. Nº 36.524.391
NEVES, María Estefanía – D.N.I. Nº 32.428.164
NEVES, Matías Miguel – D.N.I. Nº 33.774.247
ORBEGOZO, Leonel – D.N.I. Nº 38.487.356
Con información del portal Ricardo David
Redacción de 7Paginas