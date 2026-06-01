Corrupción más grande en Entre Ríos: los políticos que se patinaron 53 millones de dólares y la lista de perejiles en la causa contratos “Truchos”

La causa judicial conocida mediáticamente como «Contratos Truchos» —y cuyas recientes derivaciones e investigaciones complementarias ya son denominadas en los pasillos de tribunales como «Contratos II»— expone los detalles del que se perfila como el mayor emblema de corrupción institucional en la historia de Entre Ríos. La pesquisa, que analiza un desfalco calculado en 53 millones de dólares extraídos de las arcas públicas provinciales entre los años 2008 y 2018, devela un sofisticado engranaje de recaudación política que funcionaba de manera coordinada y con un reparto preestablecido de los recursos estatales.

Lejos de tratarse de maniobras aisladas perpetradas por empleados administrativos menores, el cúmulo de pruebas recolectadas desarma esa hipótesis. Los contratos en rigor existían, se confeccionaban con los canales correspondientes y contaban con la documentación respaldatoria requerida. La maniobra ilícita se ejecutaba al momento del cobro: los operadores políticos y las autoridades se quedaban con el grueso del dinero (en ocasiones entre el 70% y el 80% del total de las remuneraciones), dejando a los titulares formales de los contratos con un porcentaje mínimo a cambio de prestar sus nombres.

El «Modus Operandi» y la distribución del presupuesto

De acuerdo con los elementos que componen la investigación criminal, el esquema de distribución del dinero extraído seguía una lógica piramidal estrictamente ligada al peso político y a las jerarquías de la Legislatura provincial:

Eslabón Superior: Los acuerdos internos determinaban que un alto porcentaje fijo del presupuesto global destinado a contrataciones de personal quedaba bajo la órbita directa de los presidentes de ambas Cámaras.

Eslabón Intermedio: El saldo remanente se distribuía entre los diferentes presidentes de bloque de las bancadas políticas.

Eslabón de Base: Los jefes de bloque repartían, a su vez, los cupos y montos entre los legisladores de su espacio. Esta asignación final se realizaba según criterios específicos: la relevancia territorial del legislador, su peso específico en el electorado o su impronta política en la estructura partidaria provincial.

Para la opinión pública y los investigadores, resulta inverosímil sostener que figuras centrales del poder político provincial de las últimas décadas —tales como José Ángel Allende, Sergio Urribarri, Adán Bahl, Aldo Ballestena, José Ángel Lauritto o María Laura Stratta— ignoraran este desvío millonario y que las máximas autoridades hubieran sido engañadas por eslabones menores encargados de tareas de maestranza o mandados administrativos. Las firmas y autorizaciones de las presidencias de las Cámaras avalaron formalmente cada uno de los expedientes.

Custodia y control: Las funciones de Diez y Otegui

La hipótesis de un esquema de cobertura mutua e interna cobra fuerza al analizar el derrotero administrativo de hombres de extrema confianza de los vicegobernadores de turno.

En la gestión de José Ángel Lauritto al frente del Senado, se resalta la incorporación de Néstor Diez, un funcionario traído especialmente desde Concepción del Uruguay para ocupar el cargo de subdirector de administración. De acuerdo con los investigadores, Diez funcionaba estratégicamente como los «ojos y oídos» de la conducción política del cuerpo, con la misión explícita de supervisar los movimientos contables, incluyendo la labor del entonces director de administración, Juan Domingo Orabona.

Un esquema análogo se replicó durante el mandato de María Laura Stratta en la Vicegobernación. Stratta nombró en la dirección administrativa del Senado a José María Otegui, un hombre de su círculo íntimo oriundo de Victoria. La controversia institucional se profundizó al término de la gestión: Otegui fue designado formalmente en la Fiscalía Nº 6 del Tribunal de Cuentas de la Provincia, precisamente el área técnica responsable de auditar, controlar y visar las contrataciones y erogaciones realizadas previamente por la propia Cámara de Senadores. De este modo, el funcionario pasó de gestionar los fondos de la administración de Stratta a convertirse en el auditor encargado de revisar la legalidad de sus propios actos administrativos.

Alertas tempranas y el detonante en los cajeros automáticos

Este entramado delictivo registra antecedentes que fueron desatendidos durante años por las órbitas de control. Durante los años 2015, 2016 y 2017 se presentaron denuncias aisladas de personas contratadas que manifestaban que intermediarios les sustraían hasta el 80% de sus sueldos. Sin embargo, aquellas primeras actuaciones judiciales no prosperaron en los tribunales y los plazos procesales terminaron prescribiendo, alimentando la sospecha de una parálisis selectiva en la corporación judicial bajo la premisa de que un avance profundo comprometería a la dirigencia de todos los signos políticos.

Incluso en el año 2021, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictó el sobreseimiento de un imputado en una causa paralela de contratos en la oficina del ex diputado Ricardo Troncoso, tras determinar que el Ministerio Público Fiscal (MPF) había dilatado los plazos de investigación de manera injustificada, una irregularidad temporal que no fue advertida a tiempo por el Juez de Garantías ni por el Tribunal de Juicios y Apelaciones. Dicho expediente se había iniciado en septiembre de 2018 a raíz de la denuncia de un exempleado, Carlos Cozzi, quien acusó que le retenían el 70% de sus haberes.

No obstante, el verdadero quiebre de la matriz sistémica ocurrió el 20 de septiembre de 2018. Esa jornada, en la sucursal del Nuevo Banco de Entre Ríos ubicada en la intersección de las calles Avenida Ramírez y Don Bosco de la ciudad de Paraná, la Policía de Entre Ríos detectó movimientos inusuales y reiterados en los cajeros automáticos. En el lugar fueron sorprendidos en flagrancia Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo, entre otros operadores, portando decenas de tarjetas de débito pertenecientes a terceras personas (falsos contratados) con las cuales realizaban retiros masivos de dinero en efectivo. Ese operativo policial constituyó el puntapié inicial de la megacausa.

Situación procesal y el desfile de testigos para el juicio

En la actualidad, la causa central avanza bajo el control de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, quien convalidó las reformulaciones de los hechos presentadas por los fiscales de la unidad fiscal de coordinación, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. Durante las últimas audiencias del proceso de remisión a juicio, el MPF exhibió las copias de los 770 contratos bajo sospecha, los cuales habían sido auditados y dados de baja en el inicio de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

El proceso cuenta al día de hoy con 18 imputados principales de la estructura operativa, luego de que un total de 12 acusados menores lograran acceder al beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation). Con miras al futuro juicio oral y público, la Fiscalía ya aportó una extensa lista de testigos clave, cuya citación transformará las audiencias en un desfile institucional de exfuncionarios y referentes del poder entrerriano. Entre los nombres de la nómina se destacan:

El exvicegobernador y exintendente de Paraná, Adán Bahl.

Los exsenadores nacionales, Sigrid Kunath y Pedro Guastavino.

Las autoridades contables del ámbito legislativo, Federico Tomas, Aurelio Miraglio, Claudia Kelly, Juan Domingo Orabona y Rodrigo Andrés Zabala.

Los exsecretarios de las cámaras legislativas, Natalio Gerdau y Nicolás Piernini.

Directivos del Nuevo Banco de Entre Ríos, representantes de las firmas ENERSA y Pilay, y altos inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).

La prueba del doble cobro: 256 nombres bajo la lupa

El dato más contundente aportado por los peritajes informáticos y contables de la Fiscalía determinó que, al entrecruzar los padrones de personal de ambos cuerpos legislativos, se detectaron 256 personas que figuraban de manera simultánea con contratos activos en la Cámara de Senadores (HSER) y en la Cámara de Diputados (HCDER), percibiendo de forma ilegal dobles remuneraciones del erario público.

El universo total analizado arrojó un listado de 552 nombres en el Senado y 452 nombres en la Cámara de Diputados, conformando un total de 1.004 registros, de los cuales una cuarta parte se encontraba duplicada.

A continuación, se publica la nómina oficial y completa de las 256 personas identificadas en el expediente judicial por registrar doble contratación simultánea en la Legislatura de Entre Ríos:

ABASTO, Georgina Maria José – D.N.I. Nº 34.004.835

ABASTO, Raúl Oscar – D.N.I. Nº 14.195.422

ALARCON, Marina Carina – D.N.I. Nº 26.657.447

ALBORNOZ, Graciela Beatriz – D.N.I. Nº 12.875.059

ALBORNOZ, María Julia – D.N.I. Nº 23.327.917

ALCEIBA, Fernando Martín – D.N.I. Nº 26.974.755

ALEM, Fernanda Andrea – D.N.I. Nº 22.093.003

ALVAREZ, María Emilia – D.N.I. Nº 34.208.528

ALVAREZ, María Macarena – D.N.I. Nº 39.851.688

ALVAREZ, María Victoria – D.N.I. Nº 28.718.349

ANGELINI, José Fabián – D.N.I. Nº 18.232.842

ANTIVERO, Ricardo Antonio – D.N.I. Nº 23.518.297

ANTONIO SCHMIDT, Priscila E. – D.N.I. Nº 42.102.392

ARIAS, Lucrecia Elin – D.N.I. Nº 25.109.919

ARIAS, Paola Valeria – D.N.I. Nº 27.604.425

ARIZONO, Miguel Alejandro – D.N.I. Nº 17.519.243

BACH, Mauricio Javier – D.N.I. Nº 23.702.731

BAIA, Ana Cintia – D.N.I. Nº 25.437.373

BAIA, María Lorena – D.N.I. Nº 24.301.996

BALCAZA, Martha Graciela – D.N.I. Nº 11.733.911

BALCAZA, Mirna Dalila – D.N.I. Nº 26.657.370

BALLADARES, Jorge Pablo – D.N.I. Nº 29.853.864

BALMACEDA, David Carlos Agustín – D.N.I. Nº 33.774.241

BALMACEDA, Luis David – D.N.I. Nº 16.488.599

BARBERO, Mario Alberto – D.N.I. Nº 14.195.143

BARBERO, Omar Atilio – D.N.I. Nº 14.195.405

BARCOS, María Virginia – D.N.I. Nº 25.565.340

BARON MARTINEZ, Eduardo Jesús – D.N.I. Nº 38.487.352

BARON, Delia Mercedes Leticia – D.N.I. Nº 14.945.367

BARRETO, Martín Hernán – D.N.I. Nº 27.235.346

BARRIOS, Ramón Alejandro – D.N.I. Nº 24.542.441

BEBER, María Laura – D.N.I. Nº 25.565.414

BEBER, Nicolás – D.N.I. Nº 31.782.164

BECKMAN, Flavia Marcela – D.N.I. Nº 25.109.529

BECKMAN, Juan Salvador – D.N.I. Nº 21.411.332

BELMONTE, Ivana Azucena – D.N.I. Nº 30.224.237

BELMONTE, José Luis – D.N.I. Nº 17.519.467

BELMONTE, Patricia Paola – D.N.I. Nº 25.961.854

BELTRAMELLI, Gisela Vanina – D.N.I. Nº 29.432.228

BENITEZ, Leonor Estela Verónica – D.N.I. Nº 25.437.382

BENITEZ, Rocío Marianela – D.N.I. Nº 36.524.305

BERDUM, Fátima Pamela – D.N.I. Nº 33.774.250

BERDUN, Silvina Antonella – D.N.I. Nº 34.004.935

BILBAO, Alfredo – D.N.I. Nº 16.031.579

BORINI, Jennifer Guadalupe – D.N.I. Nº 37.576.435

BRESSAN, Georgina María Grisel – D.N.I. Nº 32.289.432

BURGARDT, Rogelio Matías – D.N.I. Nº 32.709.914

BUSTAMANTE, Héctor Ramón – D.N.I. Nº 24.301.696

CABROL, Gustavo Andrés – D.N.I. Nº 24.161.761

CACERES, Alexandra Joana Leonela – D.N.I. Nº 38.487.354

CACERES, Dulce Antonella – D.N.I. Nº 39.851.684

CACERES GOMEZ, Jésica Daniela – D.N.I. Nº 34.331.391

CAINO, Verónica – D.N.I. Nº 24.743.513

CAMPOS, Hernán David – D.N.I. Nº 29.853.649

CANO, Abel Eduardo – D.N.I. Nº 16.711.161

CARIOLICHI, Leticia Sara – D.N.I. Nº 24.743.766

CASERES, Liliana Guadalupe – D.N.I. Nº 22.923.639

CASTILLO, José Nicolás – D.N.I. Nº 32.428.232

CELIO, Eduardo Nicolás – D.N.I. Nº 32.709.939

CENTURION, Eugenia Carolina – D.N.I. Nº 35.207.243

CEPARO, Alexis Ramón – D.N.I. Nº 33.568.614

CERRUDO, Claudia María – D.N.I. Nº 20.301.554

CERRUDO, Patricia Raquel – D.N.I. Nº 22.093.076

CERSOFIOS, María Cecilia – D.N.I. Nº 30.224.283

CHAIRES, Sebastián Exequiel – D.N.I. Nº 34.819.516

CHIAVON, Adrián Ismael – D.N.I. Nº 31.603.587

CIBAU, Olga Rogelia – D.N.I. Nº 13.918.411

CLAVERIA, Claudio Javier – D.N.I. Nº 24.301.782

CLAVERIA, Roberto Cristian – D.N.I. Nº 26.657.406

CLAVERIA, Roberto Fernando – D.N.I. Nº 16.141.743

CLEMENT, Juan Marcos – D.N.I. Nº 36.216.709

CLEMENT, Victoria Estefanía – D.N.I. Nº 34.819.504

CONTRERAS, Magalí Marcela – D.N.I. Nº 32.051.815

CORONA, Teresa Beatriz – D.N.I. Nº 14.654.425

CUATRIN, Andrés Guillermo – D.N.I. Nº 29.432.222

CUATRIN, Ivana Lorena – D.N.I. Nº 26.657.481

CUATRIN, Nicolás Fernando – D.N.I. Nº 32.709.843

CUESTA, Viviana Raquel – D.N.I. Nº 18.156.401

CUSCUETA, Raúl Enrique – D.N.I. Nº 13.125.127

DALMASSO, Lucía Clarisa – D.N.I. Nº 34.004.816

DE ASIS, Blanca Ester – D.N.I. Nº 14.195.109

DE LAUDO, Ulises Diego Germán – D.N.I. Nº 24.301.884

DE LOS SANTOS, Gustavo Fabián – D.N.I. Nº 24.743.684

DE MAURICIO, María Belén – D.N.I. Nº 28.718.337

DEABATO, José Ubaldo – D.N.I. Nº 17.159.430

DEABATO, María Ivana – D.N.I. Nº 28.025.213

DEABATO, Maximiliano José – D.N.I. Nº 33.201.378

DEABATO, Noelia Elizabeth – D.N.I. Nº 30.730.822

DEHAN, Emiliano – D.N.I. Nº 36.216.591

DEHAN, Leonardo Fabián – D.N.I. Nº 28.718.143

DEILOFF, Mario Martín – D.N.I. Nº 32.051.812

DEMARIA, Mariela Edith – D.N.I. Nº 23.327.915

DEMARTIN, Alejandro Bautista – D.N.I. Nº 16.711.233

DEMARTIN, Andrea Noemí Beatriz – D.N.I. Nº 24.301.554

DEMARTIN, Aníbal Marcos – D.N.I. Nº 16.031.547

DEMARTIN, Marcos Juan Aníbal – D.N.I. Nº 37.576.516

DEMARTIN ZANDOMENI, Camila Noemí – D.N.I. Nº 42.102.327

DI LUDOVICO, Fiorella Natalí – D.N.I. Nº 35.495.694

DIAZ, Jésica María Del Luján – D.N.I. Nº 33.568.520

DIAZ, Liliana Silvia – D.N.I. Nº 16.488.665

DIAZ, Sandra Mariela Guadalupe – D.N.I. Nº 22.253.945

DIAZ, Sergio Maximiliano – D.N.I. Nº 27.235.347

DIAZ, Verónica Jaqueline – D.N.I. Nº 31.144.385

DIECI, Alicia Graciela – D.N.I. Nº 16.924.970

DOMINGUEZ, María Carolina – D.N.I. Nº 34.208.649

DUFOUR, Adrián Mariano – D.N.I. Nº 28.917.433

EMERI, Alejandra Cecilia – D.N.I. Nº 26.657.348

ESCALADA, Camila María Florencia – D.N.I. Nº 39.191.731

ESCALADA, Carolina Elizabeth – D.N.I. Nº 29.853.763

ESCALADA, Emilce Eliana – D.N.I. Nº 32.428.169

ESCALADA, Gabriela Vanina – D.N.I. Nº 25.109.957

ESCALADA, Nancy Rocío – D.N.I. Nº 26.046.242

ESCALADA, Rubén Fabián – D.N.I. Nº 18.156.407

ESCALADA, Sofía Pierina – D.N.I. Nº 42.102.341

ESPELETA, Lidia Francisca – D.N.I. Nº 11.411.394

ESPÍNDOLA, Carina Noemí – D.N.I. Nº 25.961.802

ETCHEVERRY, Liliana Griselda – D.N.I. Nº 18.067.828

FAGGIONATTO, Carlos Alberto – D.N.I. Nº 13.567.839

FALICO, Mirta Beatriz – D.N.I. Nº 13.918.423

FÁLICO, Osvaldo Aníbal – D.N.I. Nº 13.125.138

FARIAS VOLPE, Gisela Viviana – D.N.I. Nº 27.235.437

FAURE, Roberto Ariel – D.N.I. Nº 24.301.621

FERNANDEZ, Carlos Ariel – D.N.I. Nº 23.327.914

FERNANDEZ, Rodrigo Ramón – D.N.I. Nº 34.004.819

FERRARI MUÑOZ, Geraldina Leonela – D.N.I. Nº 37.576.447

FERREYRA, Alejandro Rubén – D.N.I. Nº 23.702.730

FERREYRA, Silvia Patricia – D.N.I. Nº 23.518.252

FESER, María Liliana – D.N.I. Nº 23.327.940

FLORES, Nélida Eva – D.N.I. Nº 16.924.975

FONTANA, Mirta Lucrecia – D.N.I. Nº 14.195.407

FRANCISCONI, Facundo Nicolás – D.N.I. Nº 36.524.385

FREZZIA, Ivana Marianela – D.N.I. Nº 30.224.238

GALLI, Irene Marcela – D.N.I. Nº 20.301.551

GARBARINO, Emanuel Ignacio – D.N.I. Nº 30.730.825

GARCÍA, Carlos Ramón – D.N.I. Nº 17.781.939

GARCÍA, Estela Beatriz – D.N.I. Nº 14.654.439

GAUNA, María Emilia – D.N.I. Nº 33.774.208

GETTIG, Ofelia – D.N.I. Nº 14.195.409

GILES RETAMAR, Luciano Emmanuel – D.N.I. Nº 34.208.534

GIMENEZ, Ángela Beatriz – D.N.I. Nº 23.518.243

GIMENEZ, Cristian Eduardo – D.N.I. Nº 25.109.914

GIMENEZ, Malvina Guadalupe – D.N.I. Nº 27.604.422

GIRAUDI, Fernando Luis Miguel – D.N.I. Nº 32.709.917

GIUSTI DIAZ, Víctor Hugo – D.N.I. Nº 17.519.435

GODI, Silvia Analía – D.N.I. Nº 20.612.396

GOMEZ, Cristian Ariel – D.N.I. Nº 28.025.247

GOMEZ, Fabiana Alejandra Ramona – D.N.I. Nº 24.301.734

GOMEZ, Héctor Ramón – D.N.I. Nº 16.711.238

GOMEZ, Lisandro Emanuel – D.N.I. Nº 32.709.847

GOMEZ, Mara Elizabeth – D.N.I. Nº 27.235.402

GOMEZ, Mariana Ayelén – D.N.I. Nº 36.216.702

GOMEZ, Roberto Eduardo – D.N.I. Nº 17.159.447

GOMEZ, Sandra Elizabeth – D.N.I. Nº 23.126.314

GONZALEZ, Armando Cristian – D.N.I. Nº 25.109.522

GONZALEZ, Emiliano Hernán – D.N.I. Nº 33.201.312

GONZALEZ, Víctor Abel – D.N.I. Nº 17.781.916

GRANDOLI, Alicia Ramona – D.N.I. Nº 16.488.583

GRANDOLIO, Gisela María del Valle – D.N.I. Nº 29.853.640

GRANDOLIO, Lorena María del Luján – D.N.I. Nº 27.235.342

GRASSELLI, Omar Reinaldo – D.N.I. Nº 13.918.422

HASENAUER, Gustavo David – D.N.I. Nº 28.025.216

HERNANDEZ, Germán Exequiel – D.N.I. Nº 34.004.939

HERRLEIN, Leonidas Emanuel – D.N.I. Nº 35.207.247

HIRSCHFELD, Cristhian Emmanuel – D.N.I. Nº 34.819.514

ILARDO, Gustavo José – D.N.I. Nº 20.301.550

ITHURRALDE, Juan Cruz – D.N.I. Nº 33.568.616

JUAREZ RONCONI, María Belén – D.N.I. Nº 30.730.835

KAP, Orlando Fabián – D.N.I. Nº 22.093.004

KIHN, Anabella Rocío – D.N.I. Nº 38.487.350

KRAPP, Guido Daniel – D.N.I. Nº 30.224.232

KRAWEZUC, Daniela Judit – D.N.I. Nº 31.603.522

LARRONDO, Carmen Beatriz – D.N.I. Nº 14.945.334

LARRONDO, María Fernanda – D.N.I. Nº 23.702.735

LARRONDO, María Virginia – D.N.I. Nº 25.109.916

LARRONDO TABO, Juan Manuel – D.N.I. Nº 36.216.711

LARRONDO TABO, Marcos Valentín – D.N.I. Nº 40.548.337

LEDESMA, Adrián Rubén Jesús – D.N.I. Nº 28.718.342

LEDESMA, César Emanuel – D.N.I. Nº 31.782.162

LEDESMA, Eliana Laura del Luján – D.N.I. Nº 31.603.585

LEDESMA, Stella Maris – D.N.I. Nº 18.067.842

LEDESMA, Viviana Beatriz – D.N.I. Nº 22.253.916

LEITES, María Andrea – D.N.I. Nº 25.437.370

LEIVA, Flavia Guadalupe – D.N.I. Nº 35.207.240

LEIVA, Gloria Rosana – D.N.I. Nº 22.253.942

LEIVA, María Carolina – D.N.I. Nº 28.917.422

LESCANO, Rolando Fabricio – D.N.I. Nº 29.432.235

LINARES, Pedro Gerardo – D.N.I. Nº 14.654.407

LIVONI, Angélica Adriana – D.N.I. Nº 20.612.394

LOPEZ, Romina Fernanda – D.N.I. Nº 33.774.240

LORENZATO, Carmelo Argentino – D.N.I. Nº 11.411.391

LUCHINI, María Sol – D.N.I. Nº 33.201.373

LUI, María Angélica – D.N.I. Nº 13.567.847

LUNA, Beltrán Mariano – D.N.I. Nº 33.568.514

LUNA, Daniela Agustina – D.N.I. Nº 41.341.396

LUNA, Germán Alfredo – D.N.I. Nº 26.046.239

LUNA, Hugo Américo – D.N.I. Nº 14.945.342

LUNA, Urbano Darío – D.N.I. Nº 24.542.443

LUQUE, Hugo Antonio – D.N.I. Nº 16.141.734

LUQUEZ, Ricardo José Fabián – D.N.I. Nº 21.411.334

LUTTE, Juan Ramón – D.N.I. Nº 16.141.742

MACHADO, Lorena Verónica – D.N.I. Nº 26.046.241

MACHELLO, Lucy Nora – D.N.I. Nº 11.733.913

MAMONDES, Iara – D.N.I. Nº 42.614.394

MANAVELLA, Otilia Matilde – D.N.I. Nº 12.875.051

MANAVELLA, Susana Mercedes – D.N.I. Nº 13.125.131

MANDIROLA, María Evangelina – D.N.I. Nº 26.974.752

MANGONA, Analía Roxana – D.N.I. Nº 25.961.851

MANGONA, Brian Nahuel – D.N.I. Nº 39.191.734

MANGONA, Javier Hernando – D.N.I. Nº 27.604.414

MANGONA, Vicente Oscar – D.N.I. Nº 16.031.571

MANSILLA, María José – D.N.I. Nº 34.331.396

MANSILLA, Renato Jesús – D.N.I. Nº 36.524.302

MANSILLA, Silvia Liliana – D.N.I. Nº 22.923.635

MARECHAL, Luis Alberto – D.N.I. Nº 17.519.241

MAROTE, Juan Domingo – D.N.I. Nº 12.316.591

MARTINEZ, Asunción – D.N.I. Nº 11.411.396

MARTINEZ, Cintia Romina – D.N.I. Nº 30.224.235

MARTINEZ, Cristian Andrés – D.N.I. Nº 26.974.761

MARTINEZ, Daniel Rubén – D.N.I. Nº 17.781.935

MARTINEZ, Elsa Argentina – D.N.I. Nº 12.316.571

MARTINEZ, Federico Ángel Gabriel – D.N.I. Nº 35.495.641

MARTINEZ, Gustavo – D.N.I. Nº 24.542.447

MARTINEZ, Gustavo Andrés – D.N.I. Nº 29.432.225

MARTINEZ, Irene Raquel – D.N.I. Nº 14.654.437

MARTINEZ, Lorena María Del Luján – D.N.I. Nº 28.025.241

MARTINEZ, Luciana Cecilia – D.N.I. Nº 32.289.447

MARTINEZ, Norberto Armando – D.N.I. Nº 16.711.162

MARTINEZ, Pablo Martín – D.N.I. Nº 31.603.516

MARTINEZ, Pedro Aniceto – D.N.I. Nº 13.567.842

MARTINEZ, Rocío Belén – D.N.I. Nº 37.121.394

MARTINEZ, Rocío Stella Maris – D.N.I. Nº 34.819.522

MARTINEZ ZARATE, Dennis Iván – D.N.I. Nº 35.207.242

MARUZKA, Sonia Mabel – D.N.I. Nº 20.612.391

MASTRACHIO, Dante Gonzalo Ramón – D.N.I. Nº 34.004.914

MASTRACHIO, Yolanda Raquel – D.N.I. Nº 12.316.576

MENA, Hugo Rubén – D.N.I. Nº 17.519.462

MENA GIOVENI, María Jazmín – D.N.I. Nº 41.341.391

MENA GIOVENI, Viviana Giselle – D.N.I. Nº 33.201.314

MENDOZA, Nidia Guadalupe – D.N.I. Nº 23.126.316

MENDOZA, Otilia Viviana – D.N.I. Nº 24.161.763

MINETTI, Isabel Noemí – D.N.I. Nº 16.141.747

MIRAGLIO, Marianela Soledad – D.N.I. Nº 33.568.612

MOLINA, Vanina María Sol – D.N.I. Nº 32.428.242

MONGIARDO, Valeria Luján – D.N.I. Nº 31.782.169

MONTAÑANA, Héctor Eduardo – D.N.I. Nº 16.488.649

MONZON, Fabiana Teresa – D.N.I. Nº 24.743.763

MONZON, María Vanesa – D.N.I. Nº 28.718.147

MOREIRA, Sandra Mariela – D.N.I. Nº 22.093.071

MOREL, María Florencia – D.N.I. Nº 36.216.596

MUTEVERRÍA, Gabriel Gastón – D.N.I. Nº 31.144.373

MUTEVERRÍA, Gabriela Alejandra – D.N.I. Nº 29.853.862

NARVAEZ, Carina Noemí – D.N.I. Nº 27.604.416

NEBEL, Melissa Elizabeth – D.N.I. Nº 36.524.391

NEVES, María Estefanía – D.N.I. Nº 32.428.164

NEVES, Matías Miguel – D.N.I. Nº 33.774.247

ORBEGOZO, Leonel – D.N.I. Nº 38.487.356

Con información del portal Ricardo David

Redacción de 7Paginas