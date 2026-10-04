Cortarán el acceso a Concordia por la Ruta 14 y los conductores deberán ingresar por Osvaldo Magnasco

La empresa Autovía del Mercosur informó a 7Paginas, que este lunes 5 de octubre comenzarán los trabajos de reparación en el acceso a Concordia por Ruta 4, ubicado en el kilómetro 261 de la Ruta Nacional 14. Las tareas obligarán a interrumpir temporalmente el ingreso a la ciudad para los vehículos que circulen por la autovía en sentido sur-norte.

Según se comunicó, el corte se realizará entre las 8 y las 16 horas, durante el desarrollo de los trabajos. Al finalizar cada jornada, el acceso volverá a quedar habilitado para la circulación.

¿Por dónde deberán ingresar a Concordia?

Los conductores que viajen por la RN14 desde el sur y tengan como destino Concordia deberán continuar hasta el acceso a Osvaldo Magnasco, ubicado en el kilómetro 265, desde donde podrán ingresar a la ciudad.

La modificación afectará especialmente a quienes utilizan habitualmente el acceso del kilómetro 261 para entrar a Concordia durante la mañana y la tarde.

Los trabajos podrían durar hasta cuatro días

De acuerdo con lo informado por Autovía del Mercosur, las tareas de reparación tienen una duración estimada de entre dos y cuatro días. El corte se aplicará únicamente mientras se desarrollen los trabajos, con la reapertura del acceso al concluir cada jornada.

En el sector se instalará señalización preventiva y habrá personal banderillero para ordenar el tránsito e indicar a los automovilistas el camino alternativo.

Piden circular con precaución

Desde la concesionaria recomendaron reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras, respetar las indicaciones del personal y prever algunos minutos adicionales de viaje.

La medida busca permitir la ejecución de las reparaciones en el acceso a Concordia, por lo que se solicita a los conductores prestar especial atención a los desvíos durante los próximos días