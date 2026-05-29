Corte programado de agua en Concordia: este sábado interrumpirán el suministro por obras de optimización en la planta potabilizadora

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informó oficialmente a la comunidad que el próximo sábado 6 de junio se llevará a cabo una parada programada en la Planta Potabilizadora de Concordia. La medida, de carácter preventivo y logístico, implicará la interrupción temporal del suministro de agua potable en toda la ciudad desde las 00:00 horas hasta aproximadamente las 19:00 horas de esa misma jornada.

El objetivo central de este operativo técnico es ejecutar tareas de mantenimiento crítico y mejoras de infraestructura que resultan fundamentales para optimizar la confiabilidad del servicio a largo plazo. Al detenerse por completo la producción de la planta durante esas 19 horas, las autoridades solicitaron a la población tomar todos los recaudos necesarios y realizar un uso estrictamente medido de los tanques de reserva domiciliarios.

Un paso estratégico: sectorizar la red de distribución

La intervención prevista para el sábado forma parte del plan integral de modernización y fortalecimiento de la infraestructura sanitaria que el EDOS viene desplegando en la planta urbana.

El beneficio principal de estas obras radica en que permitirán avanzar en la sectorización de la red de distribución. Esta mejora estratégica facilitará un control mucho más preciso de los caudales y las presiones en los diferentes barrios. Asimismo, permitirá que en el futuro, ante cualquier rotura o tarea de mantenimiento, el municipio pueda cortar el suministro por zonas específicas en lugar de paralizar la planta completa, minimizando el impacto en los hogares concordienses.

De acuerdo al cronograma técnico, los trabajos previstos para el sábado incluirán:

Instalación de cuatro válvulas esclusas maestras de 355 milímetros: Dispositivos pesados de alta ingeniería que servirán para regular y sectorizar el caudal principal que egresa desde la Planta Potabilizadora hacia los acueductos de la ciudad.

Renovación de válvulas secundarias: Recambio de piezas obsoletas de diversos diámetros distribuidas en nudos clave de la red para recuperar operatividad física y evitar pérdidas ocultas.

Guía de recomendaciones para los usuarios

Ante la magnitud del corte programado, desde el ente sanitario emitieron una serie de pautas obligatorias para mitigar los inconvenientes en el hogar:

Almacenamiento previo: Acopiar con anticipación agua potable en recipientes debidamente limpios y tapados para garantizar el consumo básico y la higiene personal de la familia.

Consumo medido: Utilizar el agua de forma racional durante las horas previas al inicio del corte general (la noche del viernes).

Evitar derroches: Queda estrictamente prohibido el uso de agua de red para actividades no esenciales, tales como el lavado de vehículos, la limpieza de veredas con manguera o el riego de jardines y espacios verdes.

Postergación de tareas: Se aconseja suspender, en la medida de lo posible, la utilización de electrodomésticos de alto consumo hídrico como lavarropas y lavavajillas automáticos hasta la normalización del sistema.

Restablecimiento gradual del servicio

Desde el EDOS aclararon que una vez concluidas las maniobras mecánicas y operativas en los acueductos a las 19:00 horas, la recuperación del suministro no será inmediata, sino gradual.

El llenado de las cañerías maestras y la presurización de la red requiere de un proceso técnico paulatino para evitar golpes de ariete que puedan romper los caños. Por tal motivo, algunos sectores de la ciudad —especialmente las zonas más alejadas o ubicadas en terrenos elevados— podrían registrar baja presión o falta de agua durante las primeras horas de la noche del sábado hasta la completa estabilización del caudal. El ente agradeció la colaboración de los vecinos, remarcando que estas obras estructurales redundarán en un beneficio definitivo para la calidad de vida de todos los concordienses.