Corte programado de agua potable afectará a dos barrios de Concordia

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informó a 7Paginas, que este martes 22 de septiembre se realizará un corte programado del servicio de agua potable que afectará a los barrios Sarmiento y San Miguel II de Concordia.

La interrupción se llevará adelante en el marco de las obras que ejecuta la Municipalidad de Concordia sobre calle Moulins, a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

Según se informó, el corte comenzará durante las primeras horas de la mañana y será necesario para concretar el recambio de válvulas estratégicas y trabajos de extensión de la red de agua potable.

Desde EDOS explicaron que estas tareas tienen como objetivo optimizar el funcionamiento del servicio y forman parte de los trabajos previos a la pavimentación del sector.

Una vez concluidas las intervenciones, la recuperación del suministro se realizará de manera paulatina, por lo que desde el organismo solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios y realizar un uso responsable del agua mientras se desarrollen las tareas.

Desde el municipio remarcaron que los trabajos forman parte de las obras de infraestructura previstas para mejorar los servicios y acompañar el desarrollo urbano de distintos sectores de Concordia.