Cortes de energía afectan momentáneamente el servicio de agua potable en Concordia

Las intensas condiciones meteorológicas que afectan a Concordia comenzaron a generar inconvenientes en distintos servicios esenciales. En ese contexto, el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informó que los cortes de energía eléctrica registrados durante la jornada provocaron la interrupción momentánea del funcionamiento del Complejo Roca, afectando el suministro de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

Desde el organismo explicaron a 7Paginas que las fallas en el servicio eléctrico impiden el funcionamiento normal de las bombas encargadas de abastecer la red de distribución.

Según indicaron, una vez que el suministro de energía sea restablecido de manera definitiva, las bombas volverán a operar y el servicio comenzará a normalizarse de forma paulatina.

Mientras tanto, desde el EDOS solicitaron a los vecinos realizar un uso responsable del agua potable, priorizando el consumo esencial y evitando el derroche, con el objetivo de minimizar el impacto de la contingencia hasta que el sistema recupere su funcionamiento habitual.

Finalmente, el organismo agradeció la comprensión y colaboración de la comunidad, al tiempo que recordó que la normalización del servicio dependerá del restablecimiento del suministro eléctrico afectado por el temporal que azota a la región.