Cortes de tránsito en avenida Eva Perón por trabajos de poda: Azcué supervisó las tareas

Según se indicó desde la Dirección de Tránsito y Transporte a 7Paginas, , la circulación permanecerá interrumpida en avenida Eva Perón, entre las calles 25 de Febrero y José Arévalo, en el horario comprendido entre las 9 y las 17:30 horas.

Desde el municipio solicitaron a conductores y peatones respetar las señalizaciones y evitar transitar por la zona afectada mientras se desarrollen las tareas.

Azcué recorrió los trabajos

El intendente Francisco Azcué supervisó personalmente las labores de poda en altura, que se ejecutan con equipamiento especializado y personal capacitado, en el marco de un plan de mantenimiento del arbolado urbano ubicado sobre avenidas y calles de alta circulación.

Durante la recorrida, acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Oscar Ramírez, el jefe comunal destacó la importancia de estas intervenciones preventivas.

“De esta manera brindamos mayor seguridad y evitamos inconvenientes a futuro en caso de tormentas o fenómenos climáticos. Se está haciendo una inversión importante, que requiere mucho trabajo y logística”, expresó Azcué.

Asimismo, señaló que durante años no se realizaron las intervenciones necesarias sobre ejemplares de gran porte y que la actual gestión decidió avanzar con un plan integral.

“Comenzamos por avenida Eva Perón porque es uno de los lugares donde existe la mayor cantidad de árboles de gran tamaño, pero este plan continuará en otros sectores de la ciudad”, afirmó.

Un trabajo coordinado entre distintas áreas

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Oscar Ramírez, explicó que las tareas forman parte de una planificación elaborada a partir de relevamientos técnicos y reclamos vecinales.

“Fuimos detectando y recepcionando pedidos de los vecinos, iniciando la poda por aquellos sectores que presentaban mayor complejidad o estado crítico”, indicó el funcionario.

Desde el municipio remarcaron que estas acciones tienen como objetivo prevenir riesgos para vecinos, automovilistas y bienes públicos o privados, especialmente ante la llegada de fenómenos meteorológicos adversos.

Mientras duren los trabajos, las autoridades recomendaron circular con precaución por calles alternativas y atender las indicaciones del personal municipal dispuesto en la zona.