Cosecha de verduras de hojas en la escuela Nº 25 «General San Martín» de Concordia

Todo comenzó con “la producción de compostaje, en la casa de los chicos, que luego llevaron a la escuela. Y en el compostaje vinieron semillas que luego de convirtieron en plantas, donde finalmente también se dio una producción y cosecha de zapallos”, recordó la docente María Itatí Goya sobre el inicio de la huerta de la Escuela secundaria n°25 «General San Martín».

En un principio fue una iniciativa desarrollada en el marco de un proyecto “Acontecer”, que lanzó hace unos años el Consejo General de Educación (CGE) para establecimientos de nivel medio. Ahora, aprovechando uno de los espacios del perímetro de la escuela, se sembró verdura de hoja en canteros realizados en cajones de madera. Participó el 1º año de secundaria, con las materias Lengua, Biología, Ética, Geografía y Educación Física, contó Goya a ERA Verde.

La docente apuntó que “la producción es para consumo de cada estudiante que participó. Se cosechó mucha lechuga, pusimos todo en bolsas y vamos a repartirles”, comentó entusiasmada. “Hay otras verduras más, pero no tanta cantidad. Vamos a ver si conseguimos plantines o semillas para sembrar en primavera”, adelantó sobre la iniciativa que continuará dando frutos.

De la Redacción de ERA Verde