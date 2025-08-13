7PAGINAS

Miércoles 13 de agosto de 2025
Cosecha de verduras de hojas en la escuela Nº 25 «General San Martín» de Concordia

Una gran producción de lechuga, rúcula y achicoria logró germinar y crecer en la Escuela secundaria N°25 «General San Martín» de Concordia. La huerta en el establecimiento escolar surgió como parte de un proyecto de compostaje donde germinaron zapallos. La buena cosecha fue distribuida entre los estudiantes e hizo que se renovara en una siembra de otras verduras que hoy vuelven a los hogares de los integrantes de la comunidad escolar, contaron los directivos a ERA Verde.
Todo comenzó con “la producción de compostaje, en la casa de los chicos, que luego llevaron a la escuela. Y en el compostaje vinieron semillas que luego de convirtieron en plantas, donde finalmente también se dio una producción y cosecha de zapallos”, recordó la docente María Itatí Goya sobre el inicio de la huerta de la Escuela secundaria n°25 «General San Martín».

En un principio fue una iniciativa desarrollada en el marco de un proyecto “Acontecer”, que lanzó hace unos años el Consejo General de Educación (CGE) para establecimientos de nivel medio. Ahora, aprovechando uno de los espacios del perímetro de la escuela, se sembró verdura de hoja en canteros realizados en cajones de madera. Participó el 1º año de secundaria, con las materias Lengua, Biología, Ética, Geografía y Educación Física, contó Goya a ERA Verde.

La docente apuntó que “la producción es para consumo de cada estudiante que participó. Se cosechó mucha lechuga, pusimos todo en bolsas y vamos a repartirles”, comentó entusiasmada. “Hay otras verduras más, pero no tanta cantidad. Vamos a ver si conseguimos plantines o semillas para sembrar en primavera”, adelantó sobre la iniciativa que continuará dando frutos.

