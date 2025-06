Coti Sorokin vuelve a Concordia y anticipa un show con sabor a reencuentro en el Teatro Odeón

Durante la charla, Coti se mostró feliz de volver a su ciudad, donde creció, y expresó el fuerte vínculo que mantiene con Concordia: “Vengo seguido, pero muy de perfil bajo. Me encierro en la casa de mis viejos, paso tiempo con mis hermanos, sobrinos y no salgo a ningún lado. Esta vez salí porque me lo pediste vos”, comentó entre risas a Carlos Rodríguez, uno de los conductores del programa.

El artista aprovechó la visita para hablar sobre su carrera, su vínculo con la ciudad, sus inicios musicales y su nuevo disco, que ya está terminado y se encuentra en proceso de diseño de arte a cargo de su hijo Iván. “Es un disco muy personal, muy orgánico, sin colaboraciones, todo tocado. Me costó mucho hacerlo. Es una obra compleja, como las de antes, cuando grabábamos, regrabábamos y volvíamos a grabar”, explicó.

Coti también se refirió a sus primeros pasos en la música y recordó con cariño a “Luz Mala”, su banda de la juventud producida por Lito Nebbia: “Le poníamos todo. Era un proyecto rosarino, pero yo ya tenía en mente irme a Buenos Aires y se hizo difícil sostenerlo. Nos rompíamos el alma estudiando y tocando, éramos muy nerds”, rememoró.

En medio de la entrevista, el músico también compartió su visión crítica sobre la industria musical actual: “Hoy se busca todo más instantáneo, más líquido. Hay menos tiempo para dedicarle a la música de verdad. Nos piden que seamos todo: iluminadores, camarógrafos, jefes de prensa. Y eso va en detrimento de la profundidad artística”.

Más allá de la reflexión, la charla tuvo momentos de emoción y de humor, con anécdotas sobre asados, su vida en España, la familia y el oficio de hacer música desde lo colectivo. Incluso se animó a regalar en vivo una versión acústica de su canción Días, que emocionó a los oyentes.

“Volver a Concordia a tocar es siempre especial. Esta ciudad fue y es parte de mi formación, de mi historia, y cada vez que vuelvo me llena de alegría. Vamos a hacer una fiesta en el Odeón, con toda mi banda, mi familia musical. Va a ser una noche para celebrar estos 20 años de camino”, adelantó.

El esperado reencuentro de Coti con su público concordiense promete ser una velada cargada de emociones, música y recuerdos. El show del 21 de noviembre se perfila como uno de los grandes eventos culturales del año en la ciudad.

Ver programa: https: https://www.youtube.com/live/9JYt1HqjdgI?si=G_7GpfZxA_lQcb5t

Redacción de 7Paginas