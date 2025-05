Creación del OSER: “No vamos a hacer nada que no sea consensuado”, afirmó el senador Rubén Dal Molin

Además, el legislador confirmó que la próxima semana podría tratarse en el Senado el proyecto de ley que impulsa la creación de la nueva obra social de los trabajadores Entrerrianos.

“Nosotros no vamos a hacer nada que no sea consensuado. Escuchamos a todos los actores involucrados: gremios, prestadores, asociaciones médicas, farmacéuticos y más. Esto no se trata de imponer una ley cerrada, sino de construir un nuevo sistema transparente y eficiente”, aseguró Dal Molin.

Transparencia y control

Dal Molin explicó que el proyecto ha sido modificado para responder a las principales preocupaciones que surgieron en las últimas semanas. En ese marco, descartó de plano la posibilidad de una privatización, y detalló que el nuevo organismo será un ente descentralizado del Estado provincial, dependiente del Ministerio de Salud.

“Estamos agregando un artículo que establece que cualquier intento de cambiar la figura jurídica del OSER necesitará una ley provincial con mayoría especial en ambas cámaras. Es decir, dos tercios. No hay forma de privatizar sin un amplio consenso legislativo”, afirmó.

También adelantó que el proyecto incluye la participación de un síndico propuesto por la oposición, para garantizar un mayor control y transparencia en la administración.

Una conducción renovada

Consultado sobre el motivo del reemplazo de IOSPER por el nuevo OSER, el senador fue claro: “El eje central de esta nueva ley es cambiar la conducción de la obra social. El IOSPER lleva años con déficits y deudas acumuladas. En los últimos años, los ingresos aumentaron un 50% y, aun así, la situación financiera es crítica”.

Dal Molin defendió la necesidad de darle al gobernador herramientas para actuar frente a estos problemas: “Cuando algo andaba mal, la gente le reclamaba al gobernador. Pero el gobernador no tenía herramientas reales para intervenir. Esta ley busca cambiar eso”.

Garantías para afiliados y trabajadores

Frente a los temores de los usuarios sobre posibles pérdidas de cobertura o beneficios, Dal Molin aclaró que los derechos de los afiliados y sus grupos familiares están garantizados. Incluso, el proyecto replicará artículos clave de la legislación anterior que aseguran el acceso igualitario a las prestaciones, sin importar el nivel de ingresos.

“No se van a cortar medicamentos ni prestaciones a quienes tienen enfermedades crónicas. Eso está protegido por leyes nacionales y también lo vamos a reafirmar en esta nueva norma”, indicó.

En cuanto a los trabajadores del IOSPER, el senador garantizó que conservarán sus condiciones laborales y que no se cerrarán delegaciones.

A pocos días del dictamen

Dal Molin informó que este miércoles continuarán las reuniones de comisión en el Senado, donde se escuchará a intendentes y se finalizará la ronda de consultas. “Ya estamos redactando los cambios. Hay borradores circulando con modificaciones que surgieron del diálogo con todos los sectores. Creo que la semana próxima ya podríamos estar votando en el recinto”, adelantó.

Desde el Senado provincial aseguran que la transformación del IOSPER en el OSER será un proceso participativo, con garantías para trabajadores y afiliados. Las próximas sesiones legislativas serán clave para definir el futuro del sistema de salud de los trabajadores entrerrianos.

Redacción de 7Paginas