Creatividad y trabajo en equipo: se realizó el 12° Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas

Con la creatividad, el aprendizaje y el trabajo en equipo como protagonistas, se realizó el 12° Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas, una propuesta que reunió a estudiantes de distintos establecimientos educativos de Concordia y la región.

La actividad tuvo lugar en el gimnasio de la Escuela de Comercio N° 1, donde los alumnos presentaron los proyectos elaborados durante las últimas semanas, aplicando conocimientos adquiridos principalmente en el área de Tecnología.

Cada mini carroza estuvo acompañada por una historia creada por los propios estudiantes, como resultado de un proceso que involucró además contenidos de Artes Visuales y Lengua y Literatura.

Por segundo año consecutivo, la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) acompañó la iniciativa. El presidente del organismo, Eduardo Cristina, junto con su equipo de trabajo, participó del encuentro y de la entrega de certificados y reconocimientos.

Desde la organización destacaron que el encuentro también funciona como una instancia de acercamiento de los estudiantes a una de las tradiciones más representativas de Concordia: la Fiesta del Estudiante.

Los trabajos premiados

Los proyectos fueron evaluados en distintas categorías y los primeros puestos fueron para:

Categoría A

1° puesto: Mariana — ESJA N° 29 “Erich Poenitz” (1° C).

2° puesto: El cerebro mágico — ESJA N° 12 “Tte. Cnel. A. Datchary” (1° A, B y C).

3° puesto: Comunicación. Un amor que supo esperar — ESJA N° 29 “Erich Poenitz” (1° C).

Categoría B

1° puesto: El murmullo de Salto Grande — ESA N° 38 (2° año).

2° puesto: El eco del ARA San Juan — ESA N° 38 (2° año).

3° puesto: La Scaloneta: una historia que nos unió — ESJA N° 12 “Tte. Cnel. A. Dachary” (2° A y B).

Categoría C

1° puesto: Asertividad — E.E.T. N° 1 “Brig. Gral. P. Echagüe” (207 C.B.).

2° puesto: Dos almas, un camino — E.E.T. N° 1 “Brig. Gral. P. Echagüe” (207 C.B.).

3° puesto: INFINITI — Escuela Secundaria N° 14 “Alejandro Carbó” (2° 1°).

Categoría D

1° puesto: El sueño de Tomás y el automotriz — E.E.T. N° 1 “Brig. Gral. P. Echagüe” (301 C.B.).

2° puesto: Un viaje sin regreso — Instituto Nuestra Señora de los Ángeles D-53 (Capuchinos) (3° C).

3° puesto: Más allá de las huellas — Instituto San José D-7 (3° B).

Categoría E

1° puesto: DECIBELIA — Instituto Crear D-131 (3°).

2° puesto: Planta Bot. — Escuela Secundaria N° 5 “Salto Grande” (5° B).

3° puesto: Parking — E.E.T. N° 1 “Brig. Gral. P. Echagüe” (402 T.M.E.).

Además de los premios principales, se otorgaron menciones especiales vinculadas a Artes Visuales, Lengua y Literatura y Tecnología, reconociendo diferentes aspectos de los trabajos presentados.

“Una propuesta significativa para nuestra ciudad”

Durante la jornada, Eduardo Cristina destacó especialmente el rol de los docentes que acompañan el proceso.

“Quiero resaltar especialmente el enorme trabajo de los docentes de Tecnología, Artes Visuales y Lengua y Literatura, que son el motor de este proyecto”, expresó.

También valoró el trabajo de la Comisión Organizadora del Encuentro, que desde hace 12 años sostiene la propuesta.

“Con un esfuerzo y una dedicación admirable sostiene desde hace 12 años una propuesta tan significativa para nuestra ciudad y toda la región”, agregó.

Desde CODESAL señalaron que el acompañamiento se enmarca en políticas destinadas a fortalecer la educación, la cultura, la creatividad, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.

De esta manera, el Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas volvió a convertirse en un espacio donde los estudiantes pueden mostrar sus capacidades, compartir con otras instituciones y comenzar a vincularse con una de las celebraciones que forma parte de la identidad cultural de Concordia.

Con información de prensa CODESAl

Redaccion de 7Paginas