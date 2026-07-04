Crece el malestar en las Fuerzas Federales: denuncian ocho meses sin aumentos salariales

De acuerdo con la información suministrada a 7Paginas, los sueldos correspondientes a julio se liquidarán sin cambios respecto de los meses anteriores, manteniéndose vigente la última escala salarial que dejó de actualizarse tras la aplicación de la Resolución 944/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional.

Las críticas apuntan a que la última recomposición salarial oficial se produjo en noviembre de 2025 y que, desde entonces, los efectivos de las distintas fuerzas no volvieron a percibir incrementos en sus haberes, a pesar del proceso inflacionario y del aumento del costo de vida.

Reclamos por una recomposición salarial

El malestar se profundizó luego de que, en mayo pasado, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconociera públicamente la necesidad de avanzar con una recomposición integral de los salarios del personal de las Fuerzas Federales.

Sin embargo, hasta el momento el Ministerio de Seguridad Nacional no anunció una nueva escala salarial ni oficializó incrementos para los efectivos.

Desde distintos sectores sostienen que esta situación agrava la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de las fuerzas, quienes reclaman una actualización que permita recuperar parte de los ingresos deteriorados durante los últimos meses.

Sin fecha para un nuevo aumento

Otro de los puntos que genera incertidumbre es la falta de definiciones sobre cuándo podría implementarse una nueva recomposición salarial.

Según trascendió, la propia ministra Monteoliva manifestó que no puede comprometer una fecha concreta para un eventual incremento, al señalar que las decisiones salariales dependen del contexto económico y del programa de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional.

En ese marco, las políticas de contención del gasto público continúan condicionando la posibilidad de otorgar mejoras salariales al personal de las Fuerzas Federales.

Críticas al Gobierno

En este contexto, sectores que representan o siguen de cerca la situación del personal de seguridad cuestionan la falta de respuestas oficiales y sostienen que existe una marcada diferencia entre los discursos públicos de reconocimiento a la labor de las fuerzas y la realidad salarial que atraviesan sus integrantes.

Los reclamos apuntan a que, más allá de los actos institucionales y los mensajes de respaldo, aún no se han traducido en medidas concretas para recomponer los ingresos de los efectivos, quienes esperan definiciones del Gobierno nacional sobre una nueva escala salarial que permita aliviar la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos ocho meses.