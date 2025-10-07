Crece la inseguridad en Barrio Parque: denuncian que delincuentes aprovechan calles en obra para robar

La tranquilidad habitual de Barrio Parque ubicado en la zona oeste de Concordia volvió a verse alterada por una serie de hechos delictivos que siguen una preocupante modalidad. En el caso más reciente, dos delincuentes saltaron un muro perimetral e ingresaron a una vivienda, donde sustrajeron diversos elementos del jardín.

Este episodio se suma a una seguidilla de denuncias similares, en las que el denominador común es el mal estado de las calles y los cortes de tránsito provocados por los trabajos de reparación. Los damnificados afirman que los ladrones se mueven con total impunidad, aprovechando la falta de circulación y la escasa presencia policial.

“Sentimos que estamos a la buena de Dios. De noche, estas calles son una boca de lobo y el lugar perfecto para que se escondan”, relató uno de los vecinos afectados a 7Paginas, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

La preocupación no se limita al robo de pertenencias: muchos temen que los delincuentes actúen armados, lo que podría derivar en hechos de violencia más graves. Ante este escenario, los vecinos reclaman una respuesta urgente por parte de las autoridades y exigen una mayor presencia policial.

Entre los pedidos más concretos, solicitan que se establezcan patrulleros fijos en las zonas en obra o que se implementen rondas a pie para disuadir a los malvivientes. Además, señalaron que la garita policial del barrio permanece cerrada durante la noche, lo que agrava la sensación de inseguridad.

La comunidad de Barrio Parque pide medidas inmediatas que permitan recuperar la paz y la protección que caracterizaban a uno de los barrios más tranquilos de la ciudad.