Crece la polémica por la visita de Tolosa Paz: Alejandro Marcilli apuntó contra Dal Molín y le reclamó «gestiones nulas» para el departamento

El clima político en el departamento Federación sumó un nuevo foco de conflicto tras las repercusiones por la reciente visita de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. En esta oportunidad, el dirigente peronista Alejandro Marcilli envió un duro descargo a la redacción de 7Páginas, donde cruzó con severidad al senador provincial Rubén Dal Molín por sus críticas hacia las iniciativas debatidas durante el encuentro de la legisladora con el sector turístico.

«No soy de contestar por opiniones políticas, pero en este caso amerita algunas reflexiones», señaló Marcilli al inicio de su misiva, argumentando que el senador provincial debería acompañar a los actores políticos que llegan a la región con propuestas de desarrollo en lugar de lanzar críticas «cuando no se ha hecho nada».

Cuestionamientos al análisis económico y alineación política

El dirigente peronista rechazó los argumentos de Dal Molín respecto a la situación macroeconómica actual y le endosó responsabilidades políticas en relación con las medidas de ajuste ejecutadas a nivel nacional y provincial.

«Hablar de inflación galopante y nivel de pobreza requiere de un análisis amplio de factores económicos y sociales diversos, de inversión, de consumo y de contexto, de los cuales se opina sin tener en cuenta nada de lo anterior», replicó Marcilli.

En una interpelación directa al legislador del bloque oficialista provincial, el referente justicialista disparó: «Senador Dal Molín, usted es parte de un proyecto de destrucción de la industria, del castigo a los empleados mediante los bajos salarios y de las jubilaciones de hambre que hoy gobierna la Argentina. ¿O me va a decir que usted es radical y por eso no es parte? Le recuerdo que el gobernador que usted apoya mandó a votar todas las iniciativas del Gobierno nacional; entonces usted es parte y no busque culpas en otros, buscando atajos para justificarse».

El reclamo por las obras en el departamento

Hacia el final de su descargo, Marcilli trasladó la discusión estrictamente al plano de la gestión territorial y desafió al senador a rendir cuentas sobre su labor parlamentaria y ejecutiva en favor de la comunidad local.

«Quiero trasladarle una pregunta que muchos se hacen en el departamento: qué obras o acciones concretas usted ha conseguido o ejecutado en beneficio de los habitantes del departamento Federación», inquirió el dirigente, concluyendo de manera categórica: «Me permito contestarle, y también por comentarios de los vecinos, se resume en una sola palabra: NINGUNA».