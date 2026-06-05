Crece la preocupación en cercanías a una plaza de Concordia por la seguidilla de robos de medidores de gas

Según relataron los propios habitantes de la zona, desde comienzos del mes de mayo se habrían producido entre cinco y seis sustracciones de medidores en distintos puntos del complejo habitacional, generando no solo la interrupción del servicio sino también importantes pérdidas económicas para los damnificados.

La situación volvió a encender las alarmas durante la madrugada de este jueves, cuando se registró un nuevo hecho en la intersección de Presbítero del Castillo y Tucumán. El episodio se suma a una larga lista de casos que mantienen en alerta a los residentes del barrio.

Un perjuicio económico difícil de afrontar

Los vecinos señalaron que el problema va mucho más allá del robo en sí. Cada medidor sustraído implica iniciar un proceso de reposición y reconexión que demanda importantes costos.

De acuerdo a lo expresado por los damnificados, el gasto total para volver a contar con el servicio puede rondar los 700.000 pesos, e incluso superar esa cifra dependiendo de las características de cada instalación.

«Muchas familias no tienen forma de afrontar un gasto de esa magnitud», comentaron vecinos de la zona, quienes además remarcaron las complicaciones que genera permanecer varios días sin suministro de gas.

Reclaman mayor seguridad

Ante la reiteración de los hechos, los residentes solicitan una mayor presencia policial y medidas preventivas que permitan resguardar las instalaciones y evitar nuevos robos.

La preocupación crece porque, según sostienen, los delincuentes actúan aprovechando la escasa circulación de personas durante la noche y la madrugada, repitiendo una modalidad delictiva que parece haberse instalado en distintos sectores de la ciudad.

Mientras esperan respuestas, los vecinos continúan organizándose para alertar sobre cualquier movimiento sospechoso y reiteran el pedido de intervención de las autoridades para frenar una problemática que ya lleva varias semanas y que sigue sumando víctimas.

El nuevo robo ocurrido este jueves vuelve a poner en evidencia una situación que genera malestar e incertidumbre entre los habitantes de Plaza Zorraquín, quienes reclaman acciones urgentes para evitar que la seguidilla de hechos continúe creciendo.

Por Ivana Guinda