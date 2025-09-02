Crecen las denuncias por maltrato animal en Concordia: “Son casos extremos los que se están viendo”

“En estos casos fueron caninos, y son denuncias que hacen civiles por el estado en que se encuentran los perros, por enfermedades como decaimiento, desnutrición, falta de pelo. Perros abandonados a la intemperie. Son casos extremos los que se están viendo”, detalló Irigoyen en diálogo con Canal 9 Litoral.

Procedimiento y causas judiciales

El profesional explicó que cada intervención se da a partir de denuncias realizadas por vecinos, las cuales son derivadas a la Fiscalía. A partir de allí, se determina la medida a tomar en cada situación.

“Atrás de cada intervención hay una causa judicial, y a veces los procesos no son tan rápidos como quisiéramos”, aclaró Irigoyen, al subrayar que la actuación policial depende siempre de las disposiciones de la Justicia.

Un problema creciente

El incremento de casos preocupa tanto a las autoridades como a las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando en la protección animal. En lo que va del año, el número de intervenciones ha ido en aumento, y los especialistas advierten que las situaciones detectadas muestran niveles de abandono y descuido cada vez más graves.

Desde la Policía reiteraron la importancia de que la ciudadanía denuncie los hechos de maltrato animal para permitir la intervención de las autoridades y avanzar en el camino de la sanción judicial y el rescate de los animales en riesgo.