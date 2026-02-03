Crecen los rumores de cambios en la CTM de Salto Grande

La atención se posó especialmente sobre el futuro del actual delegado argentino ante la CTM, Carlos Chagas, luego de la renuncia del ex senador Edgardo Kueider. Chagas es un dirigente cercano al ex legislador peronista de Concordia, hoy detenido en Paraguay en el marco de una causa por contrabando y lavado de activos. En su momento, su designación ya había generado ruido político y, con el correr del tiempo, se conocieron versiones sobre un eventual acuerdo entre Kueider y el presidente Javier Milei.

Sin embargo, el informe de Infobae va más allá y pone el foco en un entendimiento coyuntural entre el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente Milei, que incluiría la revisión de cargos clave en distintos organismos nacionales con presencia en Entre Ríos, entre ellos la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Según el artículo del medio porteño, el Gobierno de Entre Ríos y La Libertad Avanza negocian una reestructuración de espacios en delegaciones nacionales donde aún permanecen funcionarios de gestiones anteriores, de acuerdos políticos ya agotados o personal de carrera. En esa lista aparecen reparticiones como Anses, Pami, Vialidad Nacional, Migraciones y el Ministerio de Trabajo de la Nación, además de organismos binacionales estratégicos como la CTM de Salto Grande, encargada de la administración de la represa sobre el río Uruguay.

Estos movimientos, señala el informe, implicarían no solo reordenar la interna libertaria en la provincia, sino también medir el alcance real del acuerdo político entre la Casa Rosada y el gobierno de Frigerio, y adecuar esos espacios a la nueva realidad política. La llegada de Milei a la Presidencia con una estructura reducida tuvo impacto en la conformación del funcionariado, especialmente en las provincias, donde La Libertad Avanza debió recurrir a alianzas diversas para cubrir cargos.

Con el correr de los dos primeros años de gestión, Karina Milei logró consolidar una estructura partidaria nacional y provincial. En Entre Ríos, LLA obtuvo un lugar central en la conformación de listas durante las elecciones de 2025, lo que ahora se traduce en la disputa por espacios de gestión.

En ese escenario, desde el entorno del gobernador Frigerio existe interés en que los acuerdos electorales tengan su correlato político, permitiendo que algunos organismos nacionales en territorio entrerriano sean conducidos por personas cercanas al gobierno provincial. Al mismo tiempo, distintos sectores internos de La Libertad Avanza buscan lo mismo, generando tensiones por cargos que resultan atractivos tanto por su nivel de remuneración como por el margen de construcción política que habilitan.

La interna libertaria en Entre Ríos no es nueva. Tras las elecciones de 2023, el espacio llegó fragmentado, lo que derivó incluso en la ruptura del bloque de legisladores provinciales. Con la consolidación partidaria bajo la conducción del diputado Roque Fleitas y el regreso al centro de la escena de figuras como Beltrán Benedit y Sebastián Etchevehere, se abrió una nueva etapa de reacomodamientos. En ese marco también aparece el diputado Andrés Laumann, que comienza a ganar protagonismo.

Con datos de Infobae

Redaccion de 7Paginas