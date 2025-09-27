Crecida controlada: el río Uruguay en Concordia se acerca a los 10 metros

Si bien el crecimiento del río es notorio y supera los valores habituales, desde el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) aclararon que no se esperan desbordes que superen los niveles de alerta en Concordia.

Según el último reporte al que tuvo acceso 7Paginas y que fuera difundido este sábado a las 8 de la mañana, el nivel del río en el puerto de Concordia alcanzará los 9,70 metros este domingo, mientras que el embalse, que se encontraba en 34,90 metros, tenderá a situarse en 35,20 metros en la misma jornada.

Los datos hidrológicos actualizados informados por la CTM son los siguientes:

Aporte últimas 24 horas: 13.496 m³/s

Evacuado a la hora 08:00: 11.736 m³/s

Nivel del embalse a la hora 08:00: 34,90 m

Caudal medio diario a evacuar hasta las 15:00 del domingo: entre 13.500 y 12.200 m³/s

En cuanto a las cotas previstas:

Puerto de Concordia: máxima 9,70 m – mínima 8,80 m

Puerto de Salto: máxima 10,00 m – mínima 9,10 m

La tendencia para los próximos días indica que el río se mantendrá dentro de estas bandas, bajo constante monitoreo.

(Imágenes puerto de Concordia)