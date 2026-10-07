Crecida extraordinaria del río Uruguay: cierran el paso fronterizo entre Monte Caseros y Bella Unión

La creciente del río Uruguay obligó a interrumpir el tránsito fluvial entre Argentina y Uruguay a través del paso fronterizo que conecta Monte Caseros con Bella Unión.

La medida fue dispuesta por la Prefectura Naval Argentina, delegación Monte Caseros, mediante la disposición DI-2026-13-APN-MCAS#PNA, que estableció el cierre del Paso Fronterizo Internacional y la suspensión del servicio de lanchas de pasajeros mientras continúe el avance de la creciente.

De acuerdo con el parte oficial, el nivel actual del río es de 6,25 metros y se encuentra creciendo.

El río continúa en ascenso

La situación se mantiene bajo seguimiento de las autoridades debido a la evolución del nivel del río.

En Monte Caseros, el nivel de alerta está establecido en 7,50 metros, mientras que el nivel de evacuación se ubica en 8,50 metros.

Si bien la altura registrada al momento de la disposición todavía se encuentra por debajo de esos umbrales, la tendencia creciente llevó a Prefectura a adoptar medidas preventivas y suspender el servicio de lanchas.

No afecta las instalaciones del paso fronterizo

La disposición establece específicamente que el cierre corresponde al funcionamiento del paso internacional y al servicio de transporte de pasajeros por vía fluvial.

Las instalaciones del paso fronterizo no fueron afectadas por la medida, según se indicó oficialmente.

Por el momento, Prefectura Monte Caseros mantiene la suspensión de las lanchas de pasajeros y el cierre del paso internacional, a la espera de la evolución del río Uruguay.

La situación se suma al escenario de creciente que atraviesa distintos puntos de la cuenca del río Uruguay y que mantiene en alerta a localidades ribereñas de Argentina y Uruguay.

Con información de Radio Mega

Redaccion de 7Paginas