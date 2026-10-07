Creciente del río Uruguay: comenzaron las primeras evacuaciones en Concordia y el embalse baja a la espera del agua del norte

La creciente del río Uruguay ya comenzó a generar las primeras evacuaciones preventivas en Concordia. La Municipalidad, a través del Comité Operativo de Emergencias (COE), informó que durante la jornada se evacuaron cuatro familias que se encuentran entre los primeros sectores afectados por el avance de las aguas.

Del total, dos familias fueron trasladadas al centro de evacuados ubicado en la ex Bagley, mientras que las otras dos fueron alojadas en viviendas de familiares.

Desde el Municipio remarcaron a 7Paginas, que se trata de evacuaciones preventivas y que el operativo continuará de acuerdo con la evolución del río.

El río sigue subiendo y el embalse espera más agua

El escenario hidrológico mantiene la atención puesta tanto en el nivel del río frente a Concordia como en la evolución del embalse de Salto Grande.

Según el último informe del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), el río Uruguay mantendrá una tendencia ascendente durante los próximos días.

Hasta las 15:00 de este jueves 8 de octubre, la previsión indica que la cota máxima frente al puerto de Concordia no superará los 11,50 metros, mientras que en el puerto de Salto se estima una cota máxima de 11,80 metros.

Al mismo tiempo, el nivel del embalse tenderá a ubicarse en 32,60 metros, en un escenario donde la represa continúa regulando los caudales mientras espera el ingreso de mayor volumen de agua proveniente de la zona norte de la cuenca.

Los números de Salto Grande

El último reporte hidrológico establece:

Aporte de las últimas 24 horas: 14.805 m³/s.

Caudal evacuado a las 08:00: 17.253 m³/s.

Nivel del embalse a las 08:00: 32,93 metros.

Caudal medio diario evacuado previsto: entre 18.000 y 17.000 m³/s hasta las 15:00 del jueves.

Cota máxima prevista en Concordia: 11,50 metros.

Cota máxima prevista en Salto: 11,80 metros.

Nivel del embalse previsto: 32,60 metros.

La diferencia entre el caudal que ingresa y el que actualmente es evacuado explica parte de la reducción del nivel del embalse, aunque la evolución futura estará condicionada por el agua que continúa avanzando desde sectores superiores de la cuenca.

Primeras familias asistidas en Concordia

El Municipio informó que el COE mantiene activo el operativo de asistencia y evacuación para los sectores que comienzan a verse afectados por la creciente.

Para solicitar asistencia ante una eventual necesidad de evacuación, se encuentra habilitada la línea 105.

Desde las autoridades se pidió a los vecinos mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Concordia y de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, debido a que las previsiones hidrológicas pueden actualizarse de acuerdo con el comportamiento de la cuenca.

La creciente también impactó en la frontera

El avance del río ya provocó medidas en otras localidades de la región.

En Monte Caseros, Prefectura dispuso el cierre del paso fronterizo internacional con Bella Unión, Uruguay, además de suspender el servicio de lanchas de pasajeros, debido a la crecida extraordinaria del río Uruguay.

Mientras tanto, en Concordia el operativo preventivo ya comenzó con las primeras cuatro familias evacuadas y el río mantiene su tendencia ascendente.

El escenario seguirá siendo monitoreado durante las próximas horas, especialmente ante la llegada de nuevos aportes desde el norte de la cuenca.

Redacción de 7Paginas