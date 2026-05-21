Crecimiento e inversión: afirman que Entre Ríos muestra indicadores positivos en la generación de empleo industrial

Las medidas impulsadas por el gobierno provincial para acompañar al sector privado comienzan a mostrar resultados concretos en el entramado productivo. En un contexto nacional complejo para la actividad manufacturera, Entre Ríos ha logrado diferenciarse positivamente al registrar indicadores de crecimiento en materia de empleo privado e industrial registrado.

De acuerdo al último informe de Coyuntura Industrial elaborado por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), durante lo que va de 2026 el empleo industrial registrado en la provincia creció un 0,5% interanual. La cifra cobra relevancia al contrastarse con el promedio de la República Argentina, el cual mostró una contracción del 3,6% en el mismo período.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que estos resultados responden directamente a una política sostenida de acompañamiento al sector productivo, la cual tiene sus bases en los incentivos a la inversión, la mejora de la competitividad y el diálogo permanente con las cámaras empresariales.

El impacto de las medidas económicas locales

El secretario de Industria de la provincia, Catriel Tonutti, analizó el escenario y aseguró que el sostenimiento de los puestos de trabajo responde a decisiones de gestión aplicadas al territorio:

«Detrás de esos números hay medidas prácticas. Entre Ríos cuenta con un Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) que ya proyecta 2.000 empleos privados y comienza a materializarse en inversiones reales dentro del territorio provincial», señaló el funcionario.

Asimismo, Tonutti ponderó otras variables clave que alivianan la carga de las firmas locales y fomentan la radicación de capitales, detallando entre ellas:

Política fiscal: Una actualización impositiva que se ubicó por debajo de los índices de inflación.

Costos de producción: El acceso a la energía eléctrica más barata y accesible de toda la Región Centro del país.

Consenso sectorial: Mesas de diálogo permanentes con el sector empresarial para atender demandas logísticas y operativas.

Récord exportador del sector agropecuario

El dinamismo de la industria entrerriana se encuentra estrechamente ligado al desempeño del sector agropecuario. En ese sentido, se recordó que las exportaciones provinciales cerraron el pasado período 2025 con un récord histórico de 2.116 millones de dólares, traccionadas principalmente por el despacho de productos primarios y de manufacturas de origen agropecuario (MOA).

Con esta estrategia orientada a fortalecer la competitividad, promover inversiones genuinas y ampliar las oportunidades comerciales en el exterior, la provincia de Entre Ríos busca consolidar un camino propio para blindar el empleo privado y potenciar el desarrollo en los distintos departamentos del mapa provincial.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas