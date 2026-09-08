Cresto exige que se reclamen los fondos internacionales para finalizar obras contra inundaciones en Concordia, Colón y Concepción del Uruguay

El diputado provincial Enrique Cresto presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Entre Ríos en el que alerta por la “ralentización y paralización” de distintas obras destinadas a prevenir inundaciones y mitigar los efectos del cambio climático en ciudades de la Costa del Uruguay.

La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de los organismos competentes y en articulación con las autoridades nacionales, intervenga de manera urgente para agilizar la transferencia y ejecución de fondos internacionales destinados a la finalización de obras pendientes.

Se trata de recursos otorgados por el Fondo de Adaptación, a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para el desarrollo del proyecto denominado “Adaptación al Cambio Climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del Río Uruguay (ACC Río Uruguay)”.

Obras pendientes en ciudades de la Costa del Uruguay

Según se desprende del proyecto, el pedido apunta a destrabar la ejecución de 15 obras físicas pendientes, vinculadas con infraestructura urbana, gestión de riesgos de inundación y medidas de mitigación.

En Entre Ríos, el programa contempla intervenciones en ciudades especialmente expuestas a la variabilidad climática, como Concordia, Colón y Concepción del Uruguay, además de acciones de conservación previstas en el Parque Nacional El Palmar.

Cresto destacó que el proyecto ACC Río Uruguay constituye una iniciativa binacional estratégica entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, orientada a fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades e instituciones frente a los efectos del cambio climático en las zonas costeras vulnerables del río Uruguay.

Fondos internacionales no reembolsables

El legislador remarcó que el programa cuenta con financiamiento internacional no reembolsable proveniente del Fondo de Adaptación y administrado por la CAF.

En Argentina, el programa es ejecutado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sin embargo, Cresto cuestionó las demoras que se estarían produciendo en los circuitos administrativos nacionales para la liberación efectiva de las partidas.

“Existe una preocupante ralentización y paralización en el avance de las obras acordadas”, planteó el diputado en los fundamentos de la iniciativa.

Según sostuvo, la demora en la transferencia de recursos, pese a tratarse de fondos internacionales específicos ya aprobados, genera un perjuicio directo para las comunidades costeras y afecta los compromisos asumidos en materia de adaptación climática.

Preocupación ante la recurrencia de fenómenos extremos

El proyecto advierte que la situación adquiere mayor relevancia en un contexto marcado por la recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos en la cuenca del río Uruguay.

Para Cresto, la interrupción o demora de estas obras incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones ribereñas y pone en riesgo los avances logrados en el marco del programa.

Por ese motivo, solicitó que el Gobierno de Entre Ríos actúe con celeridad ante las autoridades nacionales para destrabar los flujos financieros y garantizar la finalización de obras consideradas fundamentales para la infraestructura socioambiental de la provincia.

La iniciativa ahora deberá ser analizada en el ámbito legislativo, mientras crece la preocupación por la necesidad de avanzar con obras de prevención y mitigación en una región históricamente afectada por las crecientes y los eventos climáticos extremos.

Redaccion de 7Paginas