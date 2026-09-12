Cresto se lanzó como candidato a gobernador y aseguró: “El bastón de mariscal lo tenemos todos”

El diputado provincial y ex intendente de Concordia, Enrique Cresto, volvió a posicionarse en el escenario político entrerriano de cara a 2027 y dejó en claro que está dispuesto a disputar la Gobernación. En diálogo con Debate Abierto Radio, cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional, apuntó contra la administración provincial y habló de la reorganización del peronismo.

Cresto puso el foco en la situación económica de las familias y cuestionó la celebración del Gobierno nacional por la baja de la inflación al 1,7 por ciento. Para el dirigente concordiense, la desaceleración de los precios no representa necesariamente una mejora en las condiciones de vida de la población.

“Esta baja inflación que festejan es producto de una recesión enorme”, sostuvo, al comparar el escenario actual con el período previo a la crisis de 2001 durante la gestión de Fernando De la Rúa.

En ese sentido, advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo y afirmó que los niveles de endeudamiento de las familias tuvieron un fuerte incremento en los últimos años.

Según los datos del Banco Central mencionados por el legislador, el endeudamiento de las familias aumentó un 280 por ciento entre julio de 2023 y julio de 2026. Para Cresto, esta situación alcanza tanto a trabajadores que tienen dificultades para llegar a fin de mes como a empresarios que deben recurrir a sus ahorros para sostener sus actividades y preservar puestos de trabajo.

La situación de Concordia

Durante la entrevista, Cresto también se refirió a los índices de pobreza de Concordia y cuestionó algunas interpretaciones sobre las estadísticas oficiales.

Explicó que el Indec realiza sus mediciones en 31 aglomerados urbanos del país y sostuvo que Concordia debe ser analizada teniendo en cuenta su condición de polo económico y receptor de familias vulnerables provenientes de distintas localidades.

En ese marco, destacó la infraestructura municipal de la ciudad y mencionó la existencia de 20 centros de salud, 20 jardines de infantes y tres hospitales, además de la actividad vinculada a sectores como la fruta, la madera y la construcción.

Para Cresto, muchas familias llegan a Concordia en busca de su primera oportunidad laboral, lo que también impacta en los indicadores sociales.

Críticas a Frigerio y a la distribución de recursos

El diputado provincial también cuestionó la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y denunció que se habrían retomado prácticas discrecionales en la distribución de recursos y asistencia hacia los municipios.

Según sostuvo, los gobiernos municipales alineados con la Provincia reciben un trato diferente al de aquellas administraciones pertenecientes a la oposición.

Cresto recordó además sus recientes gestiones ante el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, entre ellas la presentación de un proyecto destinado al desendeudamiento de las familias.

También volvió a cuestionar la contratación de la empresa porteña Teknofood para la provisión de viandas escolares.

De acuerdo con la denuncia formulada por el legislador, la adjudicación significaría que más de 100.000 millones de pesos salgan de la economía entrerriana hacia la Capital Federal, en lugar de utilizar esos recursos para adquirir alimentos frescos producidos en la propia provincia y dinamizar las economías locales.

Internas, unidad y el armado del PJ

En relación con el futuro del Partido Justicialista, Cresto sostuvo que “las reglas son las internas y la excepción es la unidad”, una definición que adquiere especial relevancia frente al proceso de reorganización que atraviesa el peronismo entrerriano.

El dirigente confirmó que en Concordia ya se está trabajando con equipos técnicos para elaborar una propuesta de gobierno con vistas a 2027.

A nivel nacional, destacó el rol de Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner como dirigentes capaces de contribuir a la construcción de una unidad opositora y valoró también la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Pero la definición más fuerte de la entrevista llegó cuando fue consultado directamente sobre si le gustaría ser candidato a gobernador de Entre Ríos.

Cresto no esquivó la pregunta y respondió:

“Nos sentimos que estamos y que conocemos la provincia y tenemos una visión de la provincia, pero en política no es lo que se quiere, es lo que se puede”.

De esta manera, el ex intendente de Concordia dejó planteada públicamente su aspiración de competir por la Gobernación, aunque evitó presentar una candidatura formal.

También se encargó de mencionar y respetar las aspiraciones de otros dirigentes del peronismo entrerriano, entre ellos la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto; el ex candidato a gobernador Adán Bahl y Guillermo Michel.

Sin embargo, cerró con una frase que resume su posicionamiento de cara al 2027:

“El bastón de mariscal lo tenemos todos”.

Y marcó cuál entiende que debe ser la prioridad inmediata del peronismo: “Fortalecer al peronismo local para devolverle el municipio de Concordia a los vecinos”.

Así, mientras el PJ entrerriano transita su proceso de reorganización, Cresto comenzó a instalar nuevamente su nombre en la carrera por la Gobernación, con equipos técnicos trabajando en una propuesta y un discurso que combina críticas al Gobierno nacional y provincial con una fuerte reivindicación de Concordia como uno de los principales bastiones políticos del peronismo entrerriano.