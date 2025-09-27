Cresto y Bordet fueron invitados a la inauguración del nuevo aeropuerto de Concordia

La semana previa al evento, referentes del justicialismo cuestionaron un video del actual intendente Francisco Azcue, donde invitaba a los concordienses y vecinos de la región a utilizar el aeropuerto. Este material fue aprovechado para recordar públicamente los inicios de la obra, y la polémica llegó incluso al Concejo Deliberante, cuando el bloque peronista se refirió al tema y el concejal del oficialismo Felipe Sastre les recordó que el proyecto también contó con la participación del ex presidente Mauricio Macri y otros actores de su sector.

En medio de este panorama, 7Paginas consultó al área de ceremonial de la provincia, que confirmó que tanto Cresto como Bordet fueron invitados al acto de inauguración, despejando así cualquier duda sobre la participación de los referentes políticos de la ciudad en este importante evento.