Crimen de Martín Palacio: continua la búsqueda de la cabeza y otras partes del cuerpo

Continúa la intensa búsqueda de restos humanos en el marco de la investigación por el crimen de Martín Palacio, el chofer privado que había trasladado al uruguayo Pablo Laurta, principal sospechoso de los femicidios que conmocionaron a la región.

Durante la jornada de este jueves y hoy viernes por la mañana, se desarrolló un amplio operativo de rastrillaje en zonas rurales de la provincia, con la participación de diversas fuerzas de seguridad y unidades especializadas, en el intento de localizar la cabeza y los brazos de la víctima.

Según se informó a 7Paginas, el procedimiento contó con la colaboración de 50 aspirantes a Agentes de Policía, quienes trabajaron en conjunto con la División Canes de la Policía de Concordia, personal de las Jefaturas Departamentales de Concordia y San Salvador, y unidades caninas especializadas pertenecientes a cuerpos de Bomberos Voluntarios de Crespo, Aldea Brasilera, General Ramírez y Concordia.

Entre los participantes se destacaron los bomberos Maximiliano Farías con el can RH Zeuz (Aldea Brasilera), Matías Albornoz con el can RH Airon (General Ramírez) y Pablo Giménez con el can Roma (Crespo). También colaboraron como ayudantes de guía y navegantes Lautaro López, Sabrina Huber, Maricel Reh y Fernando Márquez, provenientes de distintas localidades entrerrianas.

Los móviles involucrados en el operativo fueron el N° 7 de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios y el N° 13 de General Ramírez.

Fuentes policiales informaron que el rastrillaje se desarrolló sin inconvenientes y con un alto grado de coordinación entre las distintas fuerzas, destacando el compromiso y profesionalismo de los equipos intervinientes.

La búsqueda, ordenada por la Justicia, se enmarca en la investigación del homicidio de Martín Palacio, un caso que sigue sumando capítulos y que mantiene en vilo a la comunidad de Concordia y la región, mientras los investigadores intentan reconstruir los hechos que derivaron en su brutal asesinato.