Crimen del joven en situación de calle en Concordia: detuvieron al principal sospechoso y hallaron el arma enterrada

En un avance decisivo para el esclarecimiento del homicidio de Gastón Nicolás Ferreyra, el joven de 24 años que se encontraba en situación de calle, personal de la División Investigaciones procedió este martes 21 de abril a la detención del presunto autor del disparo mortal.

La aprehensión se concretó tras una serie de allanamientos realizados durante la mañana, bajo la supervisión directa de los fiscales Martín Núñez y Mario Guerrero. El sospechoso es un joven domiciliado en una vivienda lindante a la propiedad de calle Larocca al 1500, donde el pasado sábado por la tarde fue hallado el cuerpo de Ferreyra con un impacto de bala.

Hipótesis: intento de robo y desenlace fatal

Si bien la investigación se encuentra en una etapa de recolección de pruebas, la hipótesis que manejan los fiscales cobra fuerza con el correr de las horas. De acuerdo a las primeras líneas investigativas, Ferreyra habría ingresado a la vivienda del ahora detenido con aparentes intenciones de cometer un ilícito. En ese contexto de presunto robo, el dueño de casa habría efectuado el disparo que terminó con la vida del joven de 24 años.

No obstante, las autoridades remarcaron que las pericias balísticas y los elementos recolectados en la escena serán determinantes para confirmar fehacientemente cómo ocurrieron los hechos y si se encuadra en una situación de legítima defensa o un homicidio.

El hallazgo del arma

Un dato clave surgió durante los allanamientos de esta mañana, cuando los investigadores obtuvieron información sobre el posible paradero del arma utilizada en el crimen.

Una comisión policial se dirigió al lugar indicado y, tras una breve búsqueda, logró secuestrar un arma de fuego calibre .22, la cual se encontraba enterrada para evitar su localización. El revólver fue inmediatamente puesto a disposición de la Justicia para los peritajes correspondientes, que buscarán determinar si coincide con el proyectil extraído de la víctima.

Supervisión judicial

Los fiscales Núñez y Guerrero estuvieron presentes en los procedimientos de este martes, coordinando las tareas de Criminalística e Investigaciones. Con la detención del sospechoso y el secuestro del arma, la causa entra en una fase de definiciones procesales para determinar la responsabilidad penal del joven detenido frente a este hecho que conmocionó a la zona sur de la ciudad.

CAI La Misiva