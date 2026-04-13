Crimen en Colón: la policía confirmó que el asesinato fue “premeditado, pergeñado y macabro”

A medida que pasan las horas, la investigación por el hallazgo de un cuerpo en una obra en construcción en Colón suma ribetes cada vez más oscuros. El subjefe de la Departamental de Policía, Juan Martín Furlón, brindó detalles escalofriantes que confirman una maniobra deliberada para ejecutar y encubrir el asesinato ocurrido en la esquina de Avenida Quirós y calle Moreno.

Un escondite diseñado para el olvido

Según detalló el comisario Furlón, el hallazgo no fue casual. El cuerpo fue localizado en el subsuelo del edificio, específicamente en un espacio tipo baulera situado debajo de una escalera. Sin embargo, lo que más impactó a los investigadores fue el nivel de planificación: “El cadáver estaba oculto detrás de una pared falsa”, confirmó el funcionario.

La escena se descubrió luego de que responsables de la obra intentaran localizar al sereno del lugar, un hombre de nacionalidad paraguaya y 54 años, con quien no tenían contacto desde hacía dos semanas. Al ingresar al inmueble y notar irregularidades estructurales, dieron aviso a la fuerza policial.

Maniobras para borrar rastros

La mecánica del hecho fue calificada por la policía como «premeditada y macabra». Los investigadores señalaron que el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición y cubierto por una sustancia pulverulenta que sería cal.

“Ese cuerpo no llegó por sí solo a ese lugar”, afirmaron desde la investigación. El uso de la cal habría tenido un doble propósito: acelerar la degradación de los restos y atenuar los olores nauseabundos para evitar que los vecinos o trabajadores advirtieran el crimen.

La pista firme del sospechoso

Aunque se aguardan los resultados oficiales de la autopsia que se realizará en Oro Verde, la principal hipótesis es que la víctima es efectivamente el sereno desaparecido, quien estaba radicado en la provincia de Buenos Aires pero cumplía funciones en esta obra de la costanera colonense.

En cuanto al autor del hecho, Furlón reveló que cuentan con una «pista firme» sobre una persona que mantenía un vínculo directo con la víctima. Si bien no se descarta que haya habido más implicados en la construcción de la pared falsa y el traslado del cuerpo, los investigadores aseguran que existen avances importantes para dar con el paradero del responsable en las próximas horas.

El caso, que ya es considerado uno de los más cruentos de la historia reciente de la localidad, permanece bajo estricto secreto de sumario mientras se recolectan pruebas científicas en el subsuelo de la edificación.

Con información de El Once

Redacción de 7Paginas