Crimen y misterio en Cerrito: hallaron muerto al perro del joven y una bala 9 milímetros orienta la pesquisa

Luciano Émery, de 26 años, se encuentra oficialmente desaparecido, aunque todo indica que se trata del hombre que fue hallado sin vida calcinado dentro de su auto, en la madrugada de este miércoles 4 de febrero en un camino vecinal de Cerrito. La investigación avanzó con el hallazgo sin vida de su mascota y de un cartucho.

El suceso macabro consterna a la localidad del Departamento Paraná. Émery salió de su casa ubicada en el casco urbano de Cerrito alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles, junto a su perro, a bordo de su auto Ford Fiesta. Un par de horas después, un vecino dio aviso a la Policía tras encontrar el vehículo incinerado en un camino vecinal, a unos 500 metros del acceso a la ciudad, con un cadáver en su interior.

El fiscal Laureano Dato, de la Unidad de Delitos Complejos, está a cargo de la investigación penal, con la División Homicidios y el personal de la Policía local. Nadie lo puedo confirmar oficialmente porque el cuerpo se encontraba completamente quemado y a simple vista no se pudieron observar indicios de un ataque violento, pero todos creen que se trató de un asesinato.

Se espera el resultado de la autopsia para saber si se encuentra alguna señal compatible con una herida de arma de fuego o de arma blanca. Asimismo, se aguarda por el informe de la pericia que establecerá el origen del incendio en el vehículo, si fue intencional o accidental y con qué combustible.

En el marco de los rastrillajes en la zona del suceso, a unos 2.500 metros del lugar donde estaba el auto encontraron sin vida al perro de Émery, aparentemente por un disparo de arma de fuego. Los policías siguieron buscando y, a unos 200 metros del sitio donde estaba el animal, hallaron un cartucho completo calibre 9 milímetros, es decir, una bala suelta sin percutir.

Todos estos elementos son considerados, además del análisis de cámaras de seguridad de Cerrito que habrían arrojado datos importantes para avanzar en la investigación.

Asimismo, se aguarda por algo elemental para una causa judicial: la identificación fehaciente del cadáver, que podría ser mediante el cotejo de la dentadura con algún registro, si es que se encuentra en condiciones, o por un análisis de ADN.