Crisis en la FHAyCS UADER: el déficit edilicio en Concordia amenaza con la pérdida del 50% de la matrícula

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la UADER atraviesa uno de sus momentos más delicados. En su última sesión ordinaria, el Consejo Directivo aprobó la Resolución Nº 0533/26, mediante la cual se dispuso generar instancias de debate y visibilización de la crisis presupuestaria y de infraestructura que afecta a todas sus sedes.

En Concordia, la situación adquiere ribetes dramáticos. Según las autoridades de la sede, el crecimiento sostenido de la matrícula choca de frente con la ausencia de un edificio propio y la falta de capacidad edilicia, lo que pone en riesgo la continuidad pedagógica de cientos de jóvenes.

Clases en condiciones críticas

El Coordinador del Consejo Asesor de la Sede Concordia, Lic. Daniel Teira, brindó un panorama preocupante sobre la cotidianeidad del dictado de clases: «Para sostener el funcionamiento, se formaron grupos de 70 u 80 estudiantes en las Tecnicaturas de Psicogerontología y Acompañamiento Terapéutico en espacios que no son aptos para el nivel superior», explicó.

Teira remarcó que, si bien existe solidaridad de otras instituciones que prestan espacios, la universidad no puede sostenerse solo con «voluntarismo». «Los equipos docentes funcionan desmembrados y esto afecta directamente la trayectoria académica de los estudiantes», sentenció.

Por su parte, el Coordinador Académico, Ignacio Monná, fue tajante respecto al futuro inmediato: «Nos exponemos a perder la mitad de nuestros estudiantes en los dos próximos meses por no contar con capacidad edilicia suficiente».

Acciones de emergencia para frenar el abandono

Ante este escenario, la sede Concordia ha implementado medidas paliativas para intentar contener a la matrícula:

Nuevos horarios: Se habilitó una comisión de Psicoanálisis de 20:00 a 22:00 hs a partir de este jueves 30 de abril.

Tutorías los sábados: Espacios de acompañamiento para estudiantes en condición de libres.

Virtualidad: Readecuación de aulas virtuales para asistir a estudiantes trabajadores.

El impacto de la devaluación y la falta de becas

La responsable de la Sede Concordia, Bernardita Zalisñak, sumó a la crisis edilicia la problemática económica que golpea a la comunidad universitaria. «Se empieza a sentir el fenómeno de docentes que renuncian ante ingresos devaluados y estudiantes que, con becas insuficientes, deben salir a trabajar con el consecuente deterioro de su trayectoria o el abandono directo», señaló.

Zalisñak adhirió al reclamo elevado al gobernador de la provincia, exigiendo un plan de infraestructura urgente y respuestas presupuestarias acordes. «La defensa de la universidad pública hoy es sostener cada clase, aunando esfuerzos y sin recursos, pero necesitamos soluciones de fondo», concluyó.

Como cierre de esta primera etapa de visibilización, se llevará a cabo una clase pública este 30 de abril en la Plaza 1° de Mayo de la ciudad de Paraná, donde confluirán los reclamos de todas las sedes de la Facultad.

Redaccion de 7Paginas