Crisis en la industria maderera: en Federación ya cerraron unos 30 aserraderos y crece la preocupación

Según datos relevados en el sector, desde el año 2019 a la actualidad alrededor de 30 aserraderos dejaron de producir en Federación, principalmente como consecuencia de la caída del consumo, el fuerte incremento en el costo de los servicios —especialmente la energía eléctrica— y la presión impositiva que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.

En términos generales, la industria ligada a la madera, una de las más importantes de Entre Ríos, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. La falta de ventas, el parate de la obra pública y la retracción de otras actividades vinculadas al sector complican la situación de una actividad donde cerca del 80 por ciento de la mano de obra pertenece a pymes familiares.

En la región maderera por excelencia de la provincia —que integran Concordia, Colón y Federación— ya se registraron numerosos cierres y no se descarta que, si el contexto no mejora, otros complejos productivos también deban bajar sus persianas, quedando en pie principalmente las empresas de mayor escala.

Un relevamiento realizado en el sector muestra que muchos emprendimientos intentan sostener la actividad mediante distintas estrategias para sobrellevar la crisis. Algunos trabajan media jornada, otros redujeron horarios o reorganizaron sus planteles, mientras que en ciertos casos se dividió al personal para realizar tareas alternativas. Sin embargo, los empresarios advierten que estas medidas tienen un límite y que, si la situación continúa, podrían llegar despidos, informalidad laboral e incluso nuevos cierres.

El escenario se agrava por un conjunto de factores que también afecta a otros rubros del país: una marcada caída en la demanda y un fuerte aumento en los costos operativos, principalmente en servicios, combustibles e insumos.

“La situación es preocupante”, señalan desde el sector, recordando que la actividad maderera suele apoyarse en dos motores clave de la economía: la construcción y el consumo, ambos actualmente afectados por el contexto económico.

Alarma en Federación

El impacto de esta crisis se siente con especial fuerza en Federación, donde el área industrial está compuesta casi en su totalidad por aserraderos. En 2019 se contabilizaban más de 60 establecimientos, mientras que hoy cerca de la mitad ha dejado de funcionar.

En diálogo con 7Paginas, el empresario maderero Nahuel Zanandrea describió el difícil momento que atraviesa el sector.

“Nosotros esperábamos que para esta época el panorama repunte, pero vemos que está pasando todo lo contrario porque el consumo está planchado”, señaló.

El empresario también explicó que los costos continúan en aumento. “Tenemos el incremento del precio de los insumos como la nafta, que impacta directamente en el transporte. Eso hace que trasladar una carga sea cada vez más caro y a eso se le suman las cargas impositivas. Pero si nosotros trasladamos todos esos costos al producto, directamente no vendemos”, afirmó.

Zanandrea también advirtió sobre las dificultades que genera el funcionamiento de la cadena de pagos. “Hoy las grandes empresas están pagando más lento y nosotros dependemos de ellas. Eso también complica afrontar los haberes del personal y sostener la actividad”, remarcó.

Mientras tanto, en Federación crece la preocupación por el futuro de una de sus principales actividades productivas, ya que el cierre de aserraderos impacta directamente en el empleo y en la economía local, en una ciudad que busca sostener su desarrollo entre el turismo y la producción.