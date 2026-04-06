Crónica de un ataque anunciado: La mujer apuñalada y abusada en Concordia ya había denunciado a su agresor en 2025

El intento de femicidio que ocurrió en Concordia suma ribetes cada vez más trágicos a medida que se conocen los antecedentes. María Leonor G., la mujer de 58 años atacada en la madrugada del sábado en calles Sargento Cabral y 53, no solo lucha por su vida tras recibir múltiples puñaladas, sino que ya era una víctima sobreviviente de un sistema que no pudo frenar a su agresor.

En una entrevista exclusiva con 7Paginas, Karen, hija mayor de la víctima, rompió el silencio y reveló el calvario que vivía su madre junto a Juan Pablo Estigard, un hombre considerablemente más joven, adicto a las drogas y con un historial de violencia documentado.

Un historial de violencia y restricciones violadas

Según relató Karen, este no fue el primer ataque. El 18 de noviembre de 2025, María Leonor fue víctima de una feroz golpiza que le dejó el rostro desfigurado. «Yo la acompañé a hacer la denuncia a la Policía Central y a Tribunales. En ese momento se dictó una restricción de acercamiento que vencía recién este mes», explicó su hija.

Aquel episodio fue tan grave que la mujer debió ser internada en el área de Psiquiatría del Hospital Felipe Heras, debido al estado de pánico y persecución que sentía: «Ella estaba convencida de que Pablo la iba a matar». Sin embargo, tras recibir el alta, el círculo de la violencia volvió a cerrarse; María Leonor se alejó de sus hijos para retomar el vínculo con Estigard, quien no trabajaba y le quitaba dinero para sus adicciones.

El día del ataque: «Pablo la mató»

El horror se materializó el pasado sábado cerca de las 8 de la mañana. «Mi hermano vino a despertarme y me dijo: ‘Karen, Pablo la mató a mamá'», recordó la joven con dolor. Hacía tres meses que no tenía contacto con ella, justamente por la insistencia de la víctima en mantener esa relación tóxica y peligrosa.

Al brutal ataque con armas blancas, se le sumó el dato que estremece a los investigadores: el trabajo pericial detectó indicios de abuso sexual contra María Leonor durante el ataque del sábado, un hecho que agravaría drásticamente la imputación contra Estigard.

Parte Médico: Entre el estado crítico y la esperanza

Actualmente, María Leonor se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica. El último parte médico detalla:

Múltiples heridas punzocortantes en cuello, espalda y hombro.

Traumatismo en la región occipital.

Neumotórax derecho provocado por una herida penetrante en el tórax.

Aunque su estado clínico es crítico, los profesionales de la salud indicaron que, por el momento, la paciente no reviste riesgo de muerte inminente, lo que genera una luz de esperanza para sus hijos que aguardan en los pasillos del nosocomio.

Pedido de Justicia en Tribunales

Este martes, Juan Pablo Estigard será trasladado a la Cámara Penal de los Tribunales de Concordia para ser indagado. La familia de la víctima no estará sola; han convocado a allegados y vecinos para manifestarse frente al edificio judicial.

«Nos vamos a hacer presentes para pedir justicia y para que esto no quede en la nada», sentenció Karen. La comunidad espera que, esta vez, el peso de la ley caiga con rigor sobre un agresor que, a pesar de las denuncias y las restricciones, estuvo a punto de cumplir su amenaza de muerte.