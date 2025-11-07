7PAGINAS

Viernes 7 de noviembre de 2025
Cronograma y actividades de las ii jornadas de turismo 2025

Este encuentro tendrá lugar el martes 11 de noviembre, desde las 15:30 horas, en el Centro de Convenciones, con entrada libre y gratuita, y reunirá a actores de los ámbitos públicos y privados, profesionales y referentes del sector turístico comprometidos con el desarrollo del destino.
Esta segunda edición de las Jornadas de Turismo busca fomentar el intercambio de saberes, impulsar la innovación en la gestión turística y fortalecer la integración regional, posicionando a Concordia como un referente dentro del corredor binacional Salto Grande.

Organizadas por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), junto a la Facultad de Ciencias de la Administración (UNER) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Concordia (INTA), las Jornadas abordarán tendencias, herramientas de gestión y estrategias de desarrollo, con el propósito de proyectar un destino competitivo, sustentable y con identidad propia.

CRONOGRAMA

15.30 h – Acreditaciones

16.00 h – Acto de apertura con autoridades

16.20 h – Mg. Luis Chalar y Mg. Pamela Velich: “Circuitos Productivos Binacionales: Integración y Desarrollo en la Región Salto Grande”.

16.45 h – Lic. Andrés Ziperovich: “Inteligencia Artificial y Gestión Turística: oportunidades y desafíos” (virtual).

17.10 h – Lic. Ivana Maldonado, M. Román, M. Penco, A. Moulia, M. Benaim, A. Saccomandi, J. Favre: “Metodología de trabajo japonesa SHEP aplicada al Turismo Rural en Puerto Yeruá”.

17.35 h – Dr. Gabriel Miremont: “Conociendo a nuestros visitantes: claves para un nuevo modelo de gestión cultural en museos y espacios afines”.

18.00 h – Break

18.15 h – Lic. Mariana De Leo: “Proyectar, emprender e innovar: claves para el turismo regenerativo”.

18.40 h – Lic. Martín Lima: “Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos”.

19.00 h – Mg. Carolina Tkachuk: “Gobiernos Locales Inteligentes. Ecosistemas de Innovación Urbana para la Gobernanza Exponencial”.

19.30 h – Juan Pablo Regalado: “Incluir para transformar: gestión y experiencias para un turismo accesible”.

20.00 h – Cierre de las jornadas y degustación de sabores regionales.

La ciudad de Concordia reafirma su rol como centro de referencia del turismo regional, impulsando el trabajo conjunto para fortalecer la oferta turística y consolidar un modelo de gestión integral y sostenible.