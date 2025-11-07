Cronograma y actividades de las ii jornadas de turismo 2025

Esta segunda edición de las Jornadas de Turismo busca fomentar el intercambio de saberes, impulsar la innovación en la gestión turística y fortalecer la integración regional, posicionando a Concordia como un referente dentro del corredor binacional Salto Grande.

Organizadas por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), junto a la Facultad de Ciencias de la Administración (UNER) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Concordia (INTA), las Jornadas abordarán tendencias, herramientas de gestión y estrategias de desarrollo, con el propósito de proyectar un destino competitivo, sustentable y con identidad propia.

CRONOGRAMA

15.30 h – Acreditaciones

16.00 h – Acto de apertura con autoridades

16.20 h – Mg. Luis Chalar y Mg. Pamela Velich: “Circuitos Productivos Binacionales: Integración y Desarrollo en la Región Salto Grande”.

16.45 h – Lic. Andrés Ziperovich: “Inteligencia Artificial y Gestión Turística: oportunidades y desafíos” (virtual).

17.10 h – Lic. Ivana Maldonado, M. Román, M. Penco, A. Moulia, M. Benaim, A. Saccomandi, J. Favre: “Metodología de trabajo japonesa SHEP aplicada al Turismo Rural en Puerto Yeruá”.

17.35 h – Dr. Gabriel Miremont: “Conociendo a nuestros visitantes: claves para un nuevo modelo de gestión cultural en museos y espacios afines”.

18.00 h – Break

18.15 h – Lic. Mariana De Leo: “Proyectar, emprender e innovar: claves para el turismo regenerativo”.

18.40 h – Lic. Martín Lima: “Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos”.

19.00 h – Mg. Carolina Tkachuk: “Gobiernos Locales Inteligentes. Ecosistemas de Innovación Urbana para la Gobernanza Exponencial”.

19.30 h – Juan Pablo Regalado: “Incluir para transformar: gestión y experiencias para un turismo accesible”.

20.00 h – Cierre de las jornadas y degustación de sabores regionales.

La ciudad de Concordia reafirma su rol como centro de referencia del turismo regional, impulsando el trabajo conjunto para fortalecer la oferta turística y consolidar un modelo de gestión integral y sostenible.