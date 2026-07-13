Cross Aventura Día del Amigo: Concordia se prepara para vivir una gran fiesta del trail este domingo

Segun lo anticipado a 7Paginas, la competencia tendrá como punto de partida y llegada la Playa Nebel, donde desde las 9:00 horas los participantes afrontarán recorridos de 5 y 10 kilómetros por distintos circuitos de aventura.

La organización informó que habrá premiación para los tres primeros puestos de la clasificación general, mientras que en cada categoría se distinguirá a los competidores ubicados del primer al quinto lugar.

Además de la competencia deportiva, la jornada incluirá una amplia propuesta recreativa con sorteos de importantes premios, entre ellos viajes y órdenes de compra para indumentaria deportiva, además de la participación de un DJ en vivo y grupos musicales que animarán los festejos por el Día del Amigo.

Uno de los aspectos que promete darle un color especial al evento será la participación de los distintos grupos de running de la ciudad y la región, cuyos integrantes ya preparan banderas, gorros, pelucas y lanzaespuma para celebrar la amistad y alentar a los corredores durante toda la mañana.

En cuanto a la organización, la fiscalización estará a cargo de Cronomet, mientras que la entrega de kits para los participantes se realizará este viernes 17, a partir de las 16:00 horas, en el local de indumentaria deportiva Ha’Uki, ubicado en Montevideo 188.

Desde Amistad Aventura Trail, entidad organizadora del evento, invitaron a toda la comunidad a sumarse y disfrutar de una jornada deportiva, familiar y recreativa en uno de los escenarios naturales más atractivos de la ciudad.

Para consultas e inscripciones de último momento, los interesados pueden comunicarse al 3454-016813.