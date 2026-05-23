Crueldad animal en Concordia: rescatan a una perra que estaba atada a un árbol y con graves signos de desnutrición

Un caso de maltrato animal conmovió a los vecinos de la zona sur de Concordia. Gracias al compromiso ciudadano y a la rápida intervención de las fuerzas policiales y judiciales, una cachorra que se encontraba en condiciones extremas de abandono pudo ser rescatada y puesta a salvo bajo el cuidado de proteccionistas locales.

El calvario del animal comenzó a salir a la luz gracias a la actitud de un vecino de la zona, quien durante varios días consecutivos escuchó los desesperados llantos y ladridos de una perra que provenían del patio de una vivienda. Al constatar que el animal se encontraba permanentemente atado a un árbol y en evidente estado de desatención, el ciudadano decidió no mirar para otro lado y radicó una denuncia formal por infracción a la Ley de Maltrato Animal.

Intervención policial y constatación del abandono

Habiendo tomado conocimiento de la denuncia, la Fiscalía en turno tomó cartas en el asunto de manera inmediata y dispuso que se identifique y entreviste al propietario de la vivienda.

Para dar cumplimiento a la orden judicial, funcionarios policiales dependientes de la Comisaría Primera se hicieron presentes en el domicilio en cuestión. Una vez en el lugar, los uniformados constataron la veracidad del reclamo: en el patio se encontraba una perra de aproximadamente 8 meses de vida, la cual presentaba visibles y avanzados signos de desnutrición y abandono.

Entrega a proteccionistas

Tras constatar el estado sanitario del animal, el personal policial mantuvo un diálogo con el propietario del lugar para hacerle saber la gravedad de la situación y las implicancias legales de la denuncia en su contra.

Finalmente, acorralado por la presencia de los efectivos y la justicia, el sujeto decidió entregar voluntariamente a la cachorra, la cual fue cedida de inmediato al cuidado y resguardo de una persona integrante de un grupo proteccionista de animales de nuestra ciudad. Ahora, la perrita comenzará un largo proceso de recuperación clínica y alimentaria, rodeada del afecto que le fue negado durante sus primeros meses de vida, a la espera de una adopción responsable.

Redaccion de 7Paginas