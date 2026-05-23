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Sábado 23 de mayo de 2026
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Crueldad animal en Concordia: rescatan a una perra que estaba atada a un árbol y con graves signos de desnutrición

El hecho ocurrió en un domicilio de la zona sur de la ciudad. Alertados por los constantes llantos del animal, un vecino radicó la denuncia por maltrato. Tras la intervención de la Fiscalía y personal de la Comisaría Primera, el can fue entregado a una protectora local.
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Redacción 7Paginas

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Un caso de maltrato animal conmovió a los vecinos de la zona sur de Concordia. Gracias al compromiso ciudadano y a la rápida intervención de las fuerzas policiales y judiciales, una cachorra que se encontraba en condiciones extremas de abandono pudo ser rescatada y puesta a salvo bajo el cuidado de proteccionistas locales.

El calvario del animal comenzó a salir a la luz gracias a la actitud de un vecino de la zona, quien durante varios días consecutivos escuchó los desesperados llantos y ladridos de una perra que provenían del patio de una vivienda. Al constatar que el animal se encontraba permanentemente atado a un árbol y en evidente estado de desatención, el ciudadano decidió no mirar para otro lado y radicó una denuncia formal por infracción a la Ley de Maltrato Animal.

Intervención policial y constatación del abandono

Habiendo tomado conocimiento de la denuncia, la Fiscalía en turno tomó cartas en el asunto de manera inmediata y dispuso que se identifique y entreviste al propietario de la vivienda.

Para dar cumplimiento a la orden judicial, funcionarios policiales dependientes de la Comisaría Primera se hicieron presentes en el domicilio en cuestión. Una vez en el lugar, los uniformados constataron la veracidad del reclamo: en el patio se encontraba una perra de aproximadamente 8 meses de vida, la cual presentaba visibles y avanzados signos de desnutrición y abandono.

Entrega a proteccionistas

Tras constatar el estado sanitario del animal, el personal policial mantuvo un diálogo con el propietario del lugar para hacerle saber la gravedad de la situación y las implicancias legales de la denuncia en su contra.

Finalmente, acorralado por la presencia de los efectivos y la justicia, el sujeto decidió entregar voluntariamente a la cachorra, la cual fue cedida de inmediato al cuidado y resguardo de una persona integrante de un grupo proteccionista de animales de nuestra ciudad. Ahora, la perrita comenzará un largo proceso de recuperación clínica y alimentaria, rodeada del afecto que le fue negado durante sus primeros meses de vida, a la espera de una adopción responsable.

Redaccion de 7Paginas