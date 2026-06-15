Crueldad e inseguridad en el Barrio Nebel: Entraron a robar a una precaria vivienda y luego la prendieron fuego

El hecho afectó a Miguel Ángel Verón, un humilde trabajador y padre de familia domiciliado en calle Gendarme Ituarte, casi llegando al Río Uruguay. Miguel Ángel había viajado a la localidad de Federal para acompañar y ver jugar al fútbol a una de sus hijas. Sin embargo, a media mañana, recibió el desgarrador llamado que le advertía que su casa estaba siendo devorada por las llamas.

Una familia con lo puesto y la urgencia de reconstruir

El daño provocado por el fuego fue absoluto. Verón es padre de cinco hijos, de los cuales cuatro son muy pequeños: tres nenas de 7, 6 y 3 años, y un bebé varón de apenas un año. Debido al accionar de los delincuentes, los chicos se quedaron literalmente con lo puesto, perdiendo sus prendas, calzados, juguetes y el techo que los cobijaba.

Ante la desesperante situación, familiares y allegados lanzaron una campaña solidaria de urgencia dirigida a toda la comunidad de Concordia, solicitando materiales para rearmar la vivienda y elementos de primera necesidad.

¿Cómo colaborar con la familia Verón?

Para quienes puedan donar, se solicita prioritariamente:

Para los chicos: Ropa, calzados y pañales.

Para el hogar: Frazadas, colchones y ropa de cama.

Para la reconstrucción: Chapas, maderas, clavos, tirantes y cables eléctricos.

Puntos de contacto: Las donaciones materiales pueden acercarse directamente al lugar del siniestro, en Gendarme Ituarte al fondo (llegando al río). Asimismo, para coordinar ayudas o transferencias, se encuentra habilitado el número telefónico 345 494-9320 (Contacto: Jaquelin).

Por otra parte, Miguel Ángel remarcó que necesita trabajar de manera urgente para poder garantizar el sustento diario de sus hijos pequeños, por lo que agradece cualquier ofrecimiento de empleo o «changa» que le puedan brindar en la ciudad.

Finalmente, tanto la familia como los vecinos del barrio solicitaron a quien pueda aportar datos o información fidedigna sobre la identidad de los autores del robo y posterior incendio, que lo comuniquen de inmediato a las autoridades policiales para que el hecho no quede impune.

Con información de Conectados Concordia

Redaccion de 7Paginas