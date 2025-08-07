CTM anunció un paquete de obras estratégicas para Federación

Daneri estuvo acompañado por el intendente Ricardo Bravo, el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, y el delegado de CTM Pedro Galimberti. Durante la recorrida, se confirmó que la CTM ejecutará un conjunto de obras prioritarias, entre las que se destacan la defensa costera, el puente de acceso y la avenida Sixto Ríos. Estos proyectos están orientados a mitigar problemas estructurales vinculados especialmente a la erosión en la zona ribereña provocada por el lago.

Las obras contarán con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), producto de gestiones realizadas por la CTM, que identificó estas intervenciones como urgentes para garantizar la protección y sostenibilidad de la ciudad y su infraestructura.

El Auditorio Municipal, próximo a inaugurarse

En el marco de la visita, los funcionarios también recorrieron el Auditorio Municipal, una obra emblemática que se encuentra en su etapa final. Daneri subrayó la relevancia del edificio, tanto por su valor arquitectónico como por su potencial cultural y turístico.

“Es un auditorio con características técnicas y acústicas excepcionales. No solo representa una mejora para la cultura local, sino que posiciona a Federación con una propuesta de gran valor para el turismo y la región”, expresó el titular de CTM.

Acciones conjuntas para problemas estructurales

Durante el encuentro se abordaron además otras problemáticas locales, como el basural a cielo abierto. Se anticipó que se incorporará maquinaria de gran porte para mejorar su organización y operatividad. Asimismo, se realizó una evaluación técnica sobre los daños en la escollera de la avenida Sixto Ríos, en donde ingenieros de CTM y CAFESG comenzarán a trabajar de forma conjunta para definir soluciones.

El intendente Ricardo Bravo valoró el esfuerzo coordinado entre organismos:

“Es fundamental seguir gestionando en conjunto. CTM, CAFESG y el Municipio compartimos la voluntad de avanzar con obras que beneficien directamente a los vecinos”.

Fuente: La Ultima Campana