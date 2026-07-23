CTM volvería a entregar 20 ambulancias a Entre Ríos y una estaría destinada al Hospital San José de Federación

La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande volvería a realizar una importante entrega de ambulancias al Ministerio de Salud de Entre Ríos, en una nueva acción destinada a fortalecer el sistema sanitario de la provincia.

De acuerdo a información extraoficial a la que accedió 7Paginas, en los próximos días se anunciaría la incorporación de 20 nuevas ambulancias, de las cuales una tendría como destino el Hospital San José de la ciudad de Federación.

La noticia genera expectativa en la región, especialmente luego de que la primera entrega de unidades, concretada en noviembre de 2025, dejara fuera a Federación, situación que motivó reclamos de la oposición y un proyecto de resolución impulsado por el bloque del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante, solicitando una distribución más equitativa.

Un antecedente con fuerte impacto en la región

Cabe recordar que en aquella oportunidad la CTM entregó 20 ambulancias al Gobierno de Entre Ríos para reforzar los sistemas de emergencias de distintos hospitales y servicios sanitarios.

Entre los principales beneficiados estuvo el Servicio de Emergencias 107 de Concordia, que recibió cinco unidades, mientras que la ciudad de Chajarí también fue alcanzada con una ambulancia.

Daneri no confirmó la entrega, pero tampoco la descartó

Consultado este jueves por un cronista de 7Paginas, el presidente de la Delegación Argentina ante la CTM, Alejandro Daneri, evitó confirmar oficialmente la información, aunque dejó en claro que el organismo continuará acompañando al sistema de salud provincial.

«Hay muchas versiones. Nosotros vamos a seguir siempre apoyando lo que verdaderamente consideramos importante», expresó.

Daneri destacó la relación institucional que mantiene la CTM con el Ministerio de Salud de Entre Ríos y remarcó que el fortalecimiento del sistema sanitario continuará siendo una prioridad.

«Tenemos una relación muy estrecha con el ministro de Salud, con el equipo del ministerio y vamos a seguir apoyando todo lo que tenga que ver con salud, porque el impacto que tiene en las poblaciones y en la provincia es fundamental», afirmó.

El funcionario también señaló que la educación constituye otro de los ejes que seguirá respaldando la Delegación Argentina.

«Voy a sumar la educación también, porque para nosotros es de vital importancia. Son los valores que queremos cuidar y preservar para todos los entrerrianos. Desde la Delegación Argentina eso no va a cambiar», sostuvo.

Se espera un anuncio oficial

Si bien desde la CTM no hubo confirmación oficial sobre la nueva entrega de ambulancias, las declaraciones de Daneri y la información recabada por 7Paginas alimentan las expectativas de que el anuncio se concrete en los próximos días.

De confirmarse, el Hospital San José de Federación recibiría finalmente una ambulancia de alta complejidad, reforzando su capacidad de respuesta ante emergencias y atendiendo un reclamo de la comunidad y de las autoridades locales.