Cual fue la respuesta del senador Dal Molin a la propuesta de trasladar la cabecera del departamento Federación a Chajarí

El edil de La Libertad Avanza expresó su intención de “comenzar a trabajar todos juntos para modificar la cabecera departamental”, sosteniendo que Chajarí cuenta con una mayor población y un contexto urbano diferente al de hace un siglo.

“Sé que ya se ha intentado muchas veces, pero creo que hoy Chajarí tiene las condiciones para ser la cabecera del departamento. Tenemos más habitantes, más desarrollo y otro contexto. Los invito a todos los concejales a trabajar para que esto se concrete”, manifestó Flores durante la sesión.

La propuesta reavivó un viejo debate que periódicamente vuelve a surgir en el norte entrerriano. Desde la gestión del exintendente Juan Javier García, cuando se propuso dividir el departamento Federación, algunos sectores de Chajarí insisten en la idea de trasladar la cabecera administrativa a su ciudad.

Sin embargo, esta vez la iniciativa fue rápidamente respondida por el senador Rubén Dal Molin, quien en diálogo con un cronista de 7Paginas aclaró los límites legales y prácticos de este tipo de planteos.

“No sé si es una opinión personal o una expresión de su partido, pero lo primero que hay que decir es que no se puede cambiar una cabecera departamental por ordenanza. Eso requiere una ley provincial”, explicó el legislador.

Dal Molin recordó además que en la historia de Entre Ríos nunca se modificó una cabecera departamental, y que los únicos cambios de límites se dieron con la creación de nuevos departamentos, como Islas del Ibicuy, San Salvador y Federal, los cuales ya nacieron con su cabecera definida.

“En el mundo actual no sé qué ventaja tiene ser cabecera de departamento. No cambia nada en términos de representaciones políticas o descentralización de gobiernos. Por historia y tradición, esa condición le corresponde a Federación, que además es la ciudad más antigua del departamento”, sostuvo el senador.

En el mismo sentido, Dal Molin consideró que insistir con este tipo de propuestas carece de fundamento y podría incluso generar divisiones innecesarias.

“No le encuentro razón ni fundamento a este intento de cambio. Y dividir el departamento, como alguna vez se propuso, sería aún peor, porque disminuiría su peso territorial y político”, remarcó.

Finalmente, el legislador deslizó que detrás de la iniciativa podría haber motivaciones más políticas que institucionales.

“Quizás se trate de un gesto para posicionarse frente a los vecinos de Chajarí, pero no tiene ningún sustento real”, concluyó.

En síntesis, la propuesta del concejal Flores volvió a encender un debate que cada tanto reaparece, pero la respuesta firme de Dal Molin dejó en claro que la cabecera del departamento Federación seguirá siendo Federación, y que cambiarla no solo es legalmente inviable, sino también innecesario en el contexto actual.

En conclusión, por lo que manifestó el senador Dal Molin, aquí quedan dos cuestiones bien definida, es decir por un lado el concejal Flores estaría desconociendo los alcances que tiene una ordenanza o esta propuesta es una estrategia para posicionarse frente a los vecinos de Chajari