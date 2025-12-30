Cuáles fueron los nombres más elegidos en Entre Ríos durante el 2025

Los datos revelan cuáles fueron los nombres preferidos por las familias entrerrianas al momento de inscribir a los recién nacidos, manteniéndose en muchos casos tendencias similares a las de años anteriores.

El podio de los nombres

En la categoría femenina, Olivia volvió a ubicarse en el primer lugar del ranking, con 111 inscripciones, consolidándose como el nombre más elegido de 2025. En segundo lugar se posicionó Emilia, con 76 registros, seguida por Martina, con 62. Completan el listado de los nombres más elegidos para niñas Isabella y Renata.

Entre los varones, Bautista encabezó la lista con 69 inscripciones, seguido muy de cerca por Felipe, con 61, y Valentino, con 49. También se destacaron Benicio y Salvador entre los más registrados durante el año.

De acuerdo al ranking ampliado difundido por el organismo, los diez nombres femeninos más elegidos en Entre Ríos durante 2025 fueron: Olivia, Emilia, Martina, Isabella, Renata, Ema, Catalina, Justina, Valentina y Sara. En el caso de los varones, el listado lo integran Bautista, Felipe, Valentino, Benicio, Salvador, Amadeo, Mateo, Lorenzo, Benjamín y Santino.

Balance demográfico del año

El Registro Civil informó que hasta el 26 de diciembre se registraron 12.407 nacimientos, mientras que las defunciones alcanzaron las 11.331, lo que arroja un balance favorable con más nacimientos que fallecimientos. En el balance anual completo, las cifras ascienden a 12.495 nacimientos y 11.427 defunciones en toda la provincia.

En cuanto a la formalización de parejas, durante 2025 se celebraron 3.471 matrimonios y se registraron 2.155 uniones convivenciales, una figura legal que otorga derechos jurídicos vinculados a pensiones, obras sociales y otros beneficios, sin constituir vínculo matrimonial.

Desde el organismo destacaron que estas estadísticas no solo reflejan las preferencias culturales de las familias entrerrianas, sino también el movimiento social y demográfico de la provincia a lo largo del año.