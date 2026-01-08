Cuándo comienzan los ensayos técnicos del Carnaval de Concordia

Según se informó a 7Paginas, los ensayos se realizarán con entrada libre y gratuita, en el horario de 21 a 23 horas, y permitirán que vecinos y turistas comiencen a palpitar el clima carnavalero, acompañando de cerca el trabajo artístico y organizativo de cada comparsa.
El cronograma establecido es el siguiente:
Martes 13 de enero: Comparsa Bella Samba
Miércoles 14 de enero: Comparsa Imperio
Jueves 15 de enero: Comparsa Ráfaga
Viernes 16 de enero: Comparsa Emperatriz
Desde el Ente Permanente de Carnaval destacaron que estas instancias técnicas son fundamentales para ajustar detalles artísticos, coreográficos y logísticos, como parte de la preparación integral de cada agrupación de cara a la próxima edición del Carnaval de Concordia.
Finalmente, desde la organización invitaron a toda la comunidad y a los visitantes a acercarse al corsódromo y acompañar estos ensayos, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo una propuesta cultural y turística de calidad, que año tras año posiciona a Concordia como uno de los destinos carnavaleros más importantes de la región.