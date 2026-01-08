7PAGINAS

Jueves 8 de enero de 2026
Cuándo comienzan los ensayos técnicos del Carnaval de Concordia

El Ente Permanente de Carnaval dio a conocer el cronograma de los ensayos técnicos de las comparsas que participarán en la próxima edición del Carnaval de Concordia. Las pruebas se desarrollarán durante el mes de enero en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” y marcarán el inicio formal de la cuenta regresiva hacia la mayor fiesta popular de la ciudad.
Según se informó a 7Paginas, los ensayos se realizarán con entrada libre y gratuita, en el horario de 21 a 23 horas, y permitirán que vecinos y turistas comiencen a palpitar el clima carnavalero, acompañando de cerca el trabajo artístico y organizativo de cada comparsa.

El cronograma establecido es el siguiente:

Martes 13 de enero: Comparsa Bella Samba

Miércoles 14 de enero: Comparsa Imperio

Jueves 15 de enero: Comparsa Ráfaga

Viernes 16 de enero: Comparsa Emperatriz

Desde el Ente Permanente de Carnaval destacaron que estas instancias técnicas son fundamentales para ajustar detalles artísticos, coreográficos y logísticos, como parte de la preparación integral de cada agrupación de cara a la próxima edición del Carnaval de Concordia.

Finalmente, desde la organización invitaron a toda la comunidad y a los visitantes a acercarse al corsódromo y acompañar estos ensayos, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo una propuesta cultural y turística de calidad, que año tras año posiciona a Concordia como uno de los destinos carnavaleros más importantes de la región.