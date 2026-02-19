“Cuando el trabajo se destruye, se resiente toda la comunidad”, advierte Marcelo Cresto

En una nota de opinión enviada a la redacción de 7Paginas, Cresto sostuvo que la situación de Fate “no es un hecho aislado, sino la señal de algo más profundo: un modelo económico que debilita la producción y pone en riesgo miles de puestos de trabajo”.

“No son estadísticas, son familias”

El dirigente planteó que detrás de cada empresa que reduce su actividad, suspende trabajadores o cierra sus puertas, “no hay números, sino familias”.

“Un trabajador de 40 años, en promedio, tiene hijos de entre 8 y 12 años. Esos chicos crecían viendo a sus padres levantarse cada mañana para ir a trabajar. Veían el esfuerzo como parte natural de la vida. Veían que el trabajo era orden, responsabilidad y proyecto”, expresó.

Según Cresto, cuando ese empleo desaparece “cambia todo”. Advirtió además que, en el contexto actual, una persona de 40 años que pierde su empleo formal enfrenta enormes dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. “Muchas veces ya es considerada ‘grande’, a pesar de estar en plena edad productiva. Eso la empuja a la informalidad, a la precarización o al desempleo prolongado”, señaló.

El impacto social

En su análisis, el exintendente remarcó que el trabajo no es solamente un salario, sino también identidad, ejemplo y movilidad social. “Primero se pierde el ingreso. Después se altera la rutina. Luego aparece la incertidumbre permanente”, describió.

A su entender, cuando los hijos crecen viendo a sus padres fuera del sistema productivo, “la idea de futuro se debilita, la escuela empieza a perder sentido y lentamente se deteriora algo mucho más delicado que la economía: el entramado social”.

Cresto cuestionó las políticas del Gobierno nacional al considerar que la “apertura indiscriminada, la desregulación sin protección a la industria nacional y la prioridad de la especulación financiera sobre la producción” están generando este escenario.

“Hoy lo vemos en Fate, lo vemos en el cierre de pymes, en la caída del comercio y en cientos de familias quebrantadas”, afirmó.

La realidad en Entre Ríos

El dirigente sostuvo que en Entre Ríos la preocupación es concreta y que en Concordia se percibe “en cada comerciante que vende menos, en cada productor que no encuentra respaldo y en cada pequeña empresa que lucha por sostener empleo”.

“Estas políticas no están generando desarrollo productivo. Están generando desempleo, desocupación y exclusión”, remarcó.

Finalmente, llamó a defender a las pymes, comerciantes y productores como forma de proteger el tejido económico local. “No podemos sostener un modelo pensado para unos pocos mientras se debilita el entramado productivo que sostiene a nuestras ciudades. Concordia necesita producción. Entre Ríos necesita desarrollo. Argentina necesita trabajo”, concluyó.

“Porque cuando el trabajo se destruye, no se afecta solo la economía. Se resiente la comunidad entera”, cerró Marcelo Cresto.