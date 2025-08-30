7PAGINAS

Sábado 30 de agosto de 2025
Cuando la policía de Concordia realizaba un operativo de rutina, una vecina que pasaba por el lugar reconoció a una pareja como los autores de un robo en su propiedad

En la noche de este viernes, un operativo de identificación de personas desarrollado en Concordia terminó con la detención de un hombre con pedido de captura y la aprehensión de una mujer señalada como autora de un robo.
Redacción 7Paginas

Durante los controles, personal policial logró identificar a un individuo sobre el cual pesaba un pedido de detención vigente, por lo que de inmediato fue arrestado.

En el mismo procedimiento, al momento de identificar a una mujer, una vecina que pasaba por el lugar la reconoció y la señaló como la autora de un robo ocurrido esa misma madrugada. Según relató la víctima, la delincuente le sustrajo todo el dinero que llevaba encima.

Ante la situación, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión de la mujer, quedando ambos a disposición de la Justicia.

