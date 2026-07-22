¿Cuándo mejora el clima en Concordia y la región de Salto Grande?

Tras un martes marcado por la elevada humedad, abundante nubosidad y lloviznas intermitentes, este miércoles continuará con características típicamente invernales. Según el pronóstico al que accedió 7Paginas, se espera una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados, con probabilidades de lluvias y lloviznas de entre el 40 y el 70% durante la madrugada y la mañana.

Con el correr de las horas, las condiciones comenzarán a mejorar. Para la tarde y la noche disminuirán considerablemente las chances de precipitaciones, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

El jueves vuelve el sol

La estabilidad regresará de manera más marcada el jueves, cuando ya no se esperan lluvias. La jornada será más fría, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 15 grados, pero el cielo estará parcialmente nublado y volverá a aparecer el sol en la región.

Un viernes con temperaturas en ascenso

De cara al cierre de la semana laboral, el viernes traerá un leve ascenso de las temperaturas. El SMN pronostica una mínima de 12 grados y una máxima de 20 grados, con cielo mayormente nublado pero sin precipitaciones previstas.

De esta manera, tras varios días de inestabilidad generados por el sistema meteorológico que afectó a Concordia y la región de Salto Grande, el tiempo tenderá a estabilizarse, permitiendo avanzar con mayor normalidad en las tareas de recuperación de los sectores dañados por el temporal.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas