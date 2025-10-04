Cuándo regresan las lluvias a la región de Salto Grande

Para este sábado, el pronóstico indica una mínima de 18°C y una máxima de 28°C, con presencia de neblinas en la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde. La humedad se ubicará en torno al 85%.

El domingo se presentará con una mínima de 20°C y una máxima de 25°C. Durante toda la jornada se prevén tormentas aisladas, con probabilidades de entre un 40% y un 70%.

En tanto, el lunes mejorarán las condiciones, aunque con el ingreso de un frente frío que traerá una mañana fresca: mínima de 11°C y máxima de 20°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con momentos de sol.

Redaccion de 7Paginas