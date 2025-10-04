7PAGINAS

Viernes 3 de octubre de 2025
Cuándo regresan las lluvias a la región de Salto Grande

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas y posible caída de granizo en parte de Entre Ríos, aunque este fenómeno no afectaría al norte de la provincia. Sin embargo, se anticipan lluvias para este fin de semana en Concordia y la región de Salto Grande.
Redacción 7Paginas

Para este sábado, el pronóstico indica una mínima de 18°C y una máxima de 28°C, con presencia de neblinas en la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde. La humedad se ubicará en torno al 85%.

El domingo se presentará con una mínima de 20°C y una máxima de 25°C. Durante toda la jornada se prevén tormentas aisladas, con probabilidades de entre un 40% y un 70%.

En tanto, el lunes mejorarán las condiciones, aunque con el ingreso de un frente frío que traerá una mañana fresca: mínima de 11°C y máxima de 20°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con momentos de sol.

