Cuándo son los próximos feriados y fines de semana largos en Argentina y Uruguay: expectativas para el turismo entrerriano

El calendario de los próximos meses ya comienza a generar expectativas en el sector turístico, especialmente en Entre Ríos y en las ciudades que integran el corredor del río Uruguay.

El próximo feriado nacional en la Argentina será el lunes 12 de octubre de 2026, fecha correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Al caer lunes, la jornada conformará un fin de semana largo de tres días, que se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

La fecha es aguardada con expectativas por el movimiento turístico que suele generar este tipo de fines de semana, permitiendo a muchas familias planificar viajes, reservas y diferentes actividades.

Para el turismo entrerriano, la situación adquiere una importancia especial debido a que el 12 de octubre también será feriado en Uruguay, lo que podría generar un importante movimiento de visitantes hacia las ciudades argentinas ubicadas sobre el río Uruguay.

Los uruguayos, protagonistas del turismo regional

Las localidades entrerrianas del corredor turístico del río Uruguay, entre ellas Federación, Concordia, Gualeguaychu y Colón, se encuentran entre los destinos que históricamente reciben una importante cantidad de visitantes provenientes del vecino país.

Los complejos termales, parques acuáticos, propuestas gastronómicas y distintos atractivos turísticos convierten a la región en una de las opciones elegidas por los uruguayos durante los períodos de descanso.

La coincidencia de los calendarios de ambos países genera, por lo tanto, buenas expectativas para el sector, que podría registrar un mayor movimiento durante el fin de semana largo de octubre.

Vacaciones de primavera en Uruguay

Antes de ese fin de semana largo, Uruguay tendrá además las vacaciones de primavera, previstas desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de septiembre de 2026.

Durante esa semana se espera también un importante movimiento de familias uruguayas, una situación que podría beneficiar a los destinos turísticos de la costa entrerriana del río Uruguay.

En ciudades como Federación, por ejemplo, la expectativa es elevada ante la proximidad de la temporada de primavera y la puesta en funcionamiento de sus principales atractivos, como la reapertura de su parque Acuático.

Los próximos fines de semana largos en Uruguay

Luego del feriado del 12 de octubre, los uruguayos tendrán otro fin de semana largo durante noviembre.

El calendario previsto indica las siguientes fechas:

12 de octubre, lunes: Día de la Raza. Fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12.

2 de noviembre, lunes: Día de los Difuntos. Fin de semana largo de tres días, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.

De esta manera, los próximos meses presentarán varias fechas favorables para el movimiento turístico, una situación que mantiene expectantes a los destinos de Entre Ríos, especialmente aquellos ubicados sobre el corredor del río Uruguay y que tienen en el visitante uruguayo uno de sus principales mercados.

Redacción de 7Paginas